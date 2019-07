Carne rossa e carne bianca, pesce di fiume, di lago e di mare, ma anche le uova. Tutto o quasi si può preparare in carpione, perché l’importante è la scelta della materia prima.

La cucina italiana è fatta anche di tradizione, magari rivista in chiave moderna, e uno dei piatti più tipici dell’estate è il carpione. Un metodo che viene usato in diverse regioni d’Italia, che in Campania diventa un’eccellenza regionale con le zucchine alla scapece. Si tratta sempre di piatti freschi, tipicamente estivi, che vanno bene per gli adulti ma anche per i bambini e danno un gusto diverso alle vostre preparazioni.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda le proprietà degli alimenti e i migliori rimedi naturali CLICCA QUI!

Verdura, carne e uova: il carpione va con tutto

D’estate molto spesso con il caldo non c’è molta voglia di mangiare. Oppure non c’è il tempo di preparare perché preferiamo stare in spiaggia, con gli amici, con i nostri bambini.

Così il carpione torna sempre utile. Si prepara relativamente in fretta, non richiede doti culinarie particolarmente elevate, ha un rapporto qualità-prezzo notevole e si abbina un po’ con tutto. Qui vi diamo tre ricette, anche se in realtà ce ne sono tantissime legate a questo tipo di preparazione.

Zucchine in carpione

450 g zucchine

3 spicchi di aglio

2 cipolle rosse tipo Tropea

80 g aceto di vino bianco

salvia

olio extravergine d’oliva

olio di semi di arachide o soia

salvia

pepe e sale

Il primo passo è quello di preparare la marinatura. Sbucciate e tritate finemente gli spicchi di aglio e fate lo stesso con le cipolle, tagliate a fettine sottili, e fateli soffriggere in un filo d’olio fino a quando non saranno dorati, sfumandoli poi con l’aceto di vino bianco. Una volta pronto tenete da parte.

A parte lavate bene le zucchine, poi tagliatele a piacere sia a rondelle che nel senso della lunghezza facendo dei bastoncini. Friggetele in abbondante olio di semi (quello che usate normalmente per i fritti) fino a quando non saranno belle croccanti, poi tiratele su con una schiumarola e mettetele in un piatto con carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. Salatele e pepatele.

In una terrina sufficientemente alta mettete alla base le zucchine e ricoprite con la marinatura a base di aceto, aglio e cipolla preparata in precedenza, oltre alla salvia. Poi coprite la terrina con della carta stagnola e mettete in frigo per almeno 8-10 ore prima di servire. Le zucchine in carpione, così come in genere tutte le preparazione di questo tipo, possono essere conservate in frigorifero dentro ad un Tupperware, anche una settimana.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI : Tre ricette di insalate a base di melanzane

Petto di pollo in carpione

900 g petto di pollo

250 ml vino bianco secco

250 ml aceto di vino bianco

1 carota

1 cipolla rossa

farina 00

olio di semi di arachide

pepe nero in grani

sale

Pelate la carota, tagliatela a strisce sottili nel senso della lunghezza. Prendete la cipolla, sbucciatela e affettatela nel senso della lunghezza. Poi preparate il carpione versando in una ciotola l’aceto di vino bianco e il vino bianco secco, salate, pepate con il pepe nero in grani e versate nella marinatura anche la carota e la cipolla tagliate a striscioline mescolando con un cucchiaio di legno per far insaporire gli ingredienti.

Passiamo al pollo; tagliate ogni fettina a striscioline non più larghe di due centimetri, infarinateli e poi friggeteli nell’olio di semi già caldo fino a che non saranno dorati. Mettetene poche alla volta in modo da non far raffreddare l’olio e quando saranno tutte pronte asciugatele con un po’ di carta assorbente.

Lasciate raffreddare i bastoncini di pollo e poi metteteli nella ciotola con il carpione, coprite con pellicola trasparente e lasciate riposare almeno 8-10 ore prima di servire.

Se vuoi restare aggiornata sulle nuove diete da seguire CLICCA QUI

Uova in carpione

4 uova medie

3 scalogni

aceto di vino bianco

2 litri di acqua

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

Portate ad ebollizione l’acqua con un decilitro di aceto. Sgusciate le uova e fatele scivolare

in maniera delicata nella pentola con l’acqua cuocendo poi per 4-5 minuti fino a quando l’albume non si sarà rassodato. Tiratele su con un mestolo forato, mettetele su un piatto per

fermare la cottura.

Sbucciate gli scalogni, affettateli e fateli friggere in una padella con poco olio a fuoco basso. Bagnate con 2 dl di aceto, cuocete ancora 3 minuti, poi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Alla fine versate il liquido sulle uova, coprite con pellicola trasparente e lasciate marinare per almeno 6 ore. Potete profumare le uova con della menta o della salvia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI