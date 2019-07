Maria De Filippi avrebbe deciso di partire con la prima edizione di Amici Vip, in parallelo con il suo classico talent, ma non comparirà in video. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni.

I palinsesti ufficiali di Mediaset per la prossima stagione verranno presentati il 2 luglio e saranno svelati al pubblico il giorno successivo ma tra le novità in arrivo e n’è una stuzzicante: dopo Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip arriverà anche Amici Vip.

Un talent che ricalca quasi fedelmente quello condotto da Maria De Filippi, anche se in realtà la storia conduttrice di Canale 5 sembra aver deciso di chiamarsi fuori.

Amici Vip, chi presenterà la prima edizione?

Nella prossima stagione di Canale 5 ci sarà sicuramente Amici, arrivato alla sua diciannovesima edizione, ma verrà anche affiancato da una novità importante. In attesa della conferma da parte di Mediaset, sembra praticamente certo che debutterà anche Amici Vip, un talent musicale e ballerino dedicato a personaggi già noti, non solo nel mondo della tv.

L’idea di fondo è la stessa che ha portato al successo il talent show creato di Maria De Filippi. Una serie di concorrenti che si rimetteranno in fioco, seguiti da alcuni professori per le materie specifiche come canto, ballo ma anche recitazione. Perché la novità di Amici Vip è che sposerà la vecchia formula del programma, quando i cantanti dovevano anche saper ballare e i danzatori dovevano anche cimentarsi con i brani musicali.

In base alle ultime anticipazioni tv, Amici Vip dovrebbe partire in autunno inoltrato, viaggiando in parallelo con la nuova edizione di Amici, quella classica, e andare avanti per alcuni mesi tra lezioni, prove e sfide, sino alla fase finale.

La grossa novità però è rappresentata dalla conduttrice. Secondo quando ha anticipato il blog di Davide Maggio pare che Queen Mary si limiterà ad un ruolo di consulenza e supporto (tanto il programma è suo…) lasciando spazio a qualcun altro. E il nome più gettonato al momento è quello di Diana Del Bufalo.

La 29enne si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio come concorrente di Amici nel 2010, quella vinta da Virginio. Ma da allora la showgirl e attrice romana ha fatto molta strada diventando uno dei volti in tv e al cinema più apprezzati anche per la sua ironia. Anzi, l’attuale compagna dell’attore e regista Paolo Ruffini potrebbe raddoppiare perché per lei è pronto il posto lasciato libero da Belen Rodriguez a Tu sì que vales.

Ma quali saranno i concorrenti della prima edizione di Amici Vip? Per ora è mistero assoluto anche se alcune anticipazioni tv parlano dello stylist e personaggio tv Giovanni Ciacci e di Gianni Sperti, ballerino e storico opinionista a Uomini e Donne.

