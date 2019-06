Temptation Island 2019, Nunzia: “Arcangelo? Un cagnolino in calore”

Nunzia sembra assai delusa da Arcangelo che a Temptation Island sembra pensare ancora una volta sempre e solo a divertirsi. La ragazza va su tutte le furie.

La ragazza è andata a Temptation Island per capire se Arcangelo può esser veramente il suo uomo ideale, quello con cui metter su famiglia.

I comportamenti di lui sono però subito assai deludenti e la ragazza va su tutte le furie. Arcangelo forse non è la persona giusta per lei.

Temptation Island 2019: Nunzia infuriata con quel “pagliaccio” di Arcangelo

“Un pagliaccio” o “un cagnolino in calore”, così Nunzia definisce Arcangelo dopo aver visto un filmato in cui il ragazzo sembra il più festaiolo del gruppo dei fidanzati.

Sempre pronto a ballare, a guardare le altre ragazze, provocare e a Nunzia la cosa proprio non piace, non tanto per gelosia quanto perché lei è a Temptation Island per avere risposte serie e lui invece di serio sembra non Avere proprio nulla.

Durante una doccia la ragazza tira fuori tutta la rabbia con le altre fidanzate, sottolineando come sente di aver perso tempo e aver investito tredici anni con una persona che non è in fin dei conti quella giusta per lei.

Al falò poi Nunzia, dopo ver visto un nuovo video, sottolinea:

“Arcangelo non ama la monotonia? Con gli amici ma in coppia e monogamo. Arcangelo in coppia vuole la ragazza sempre perfetta, sempre sistemata che non lo faccia giudicare dagli altri”

La ragazza evidenzia come lui abbia fatto sempre ciò he vuole mentre lei vive “al guinzaglio corto”, situazione oramai insostenibile e lontana da ciò che Nunzia desidera.

Arcangelo invece non riceve nessun video da Nunzia ma certo la ragazza non tarderà a far avere sue notizie anche perché la delusione è stata veramente grande.

