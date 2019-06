Jessica Battistello è appena arrivata nel resort e spara subito a zero su Andrea Filomena, il suo fidanzato con cui ha annullato le nozze.

Jessica Battistello non ha certo perso tempo. E’ appena entrare nel resort e subito appare come un fiume in piena.

Andrea Filomena appare infatti incredulo quando viene subito invitato a vedere un filmato sulla sua fidanzata. Quello che ascolta lo lascia decisamente di stucco.

Temptation island 2019: Jessica spara a zero su Andrea

“Non son più sicura di esser innamorata di lui e lui, è brutto da dire, non mi prende mentalmente. Le discussioni, le mancanze… ma son sicura di voler sopportare determinate cose per sempre?”

Così esordisce Jessica a poche ore dal suo ingresso nel resort di Temptation Island 2019.

La ragazza appare come un fiume in piena e si lascia andare con i tentatori a confidenze abbastanza intime:

“Non c’è dialogo e lui non si preoccupa mai di sapere come sto, che cosa penso”

“Il weekend da sola a casa ad aspettare che lui tornasse per fargli trovare tutto pronto. Io non sono questa, voglio altro”

Tanta assenza di dialogo sembra gravare anche sull’intimità della coppia, a tal punto che Jessica specifica:

“Si isola, con il cellulare. A me non viene in non c’ho voglia”

Andrea è a dir poco imbarazzato dall’inopportunità di simili confidenze con persone che la ragazza conosce da poche ore. Lei però ha le idee molto chiare forse anche perché nella vita pare aver provato “di meglio”:

“Sono stata con una persona di vent’anni in più di me, si sarei stata tutta la mia vita”

Le conclusioni a cui giugno Jessica sono a dir poco lapidarie:

“Lui è tanto figlio, io ho bisogno di uno più uomo”

