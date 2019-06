Temptation Island 2019: tra i tentatori spunta l’ex compagn di Beatrice Valli e padre di suo figlio Alessandro, Nicolas Bovi.

Tra i tentatori di Temptation Island 2019 spunta anche Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli nonchè padre di suo figlio Alessandro. Oltre ad essere l’ex fidanzato della compagna di Marco Fantini, Nicolas è anche un ex calciatore.

Temptation Island 2019: Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli tra i tentatori

Fisico super allenato, sguardo sexy e grande passione per la palestra e per le donne, Nicolas Bovi, calciatore, ha tutte le carte in regola per far girare la testa alle fidanzate che, nei prossimi ventuno giorni, vivranno nel villaggio di Temptation Island. Nel suo passato c’è l’importante storia d’amore vissuta con una giovanissima Beatrice Valli da cui ha avuto un figlio, Alessandro. Oggi, Beatrice, è felicemente fidanzata con l’ex tronista Marco Fantini da cui ha avuto la figlia Bianca. Tra Nicolas Bovi e Beatrice Valli, ad oggi, c’è uno splendido rapporto di stima e rispetto.

“Io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio” – ha detto il tentatore aggiungendo – “lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi”. Nicolas, dunque, riuscirà a trovare l’amore tra le fidanzate di Temptation Island?

