Massimo, arrivato a Temptation Island 2019, spiega tutto ciò che non funziona tra lui e Ilaria: calo del desiderio, zero dialogo e un rapporto oramai senza sorriso.

Nelle prime 24 ore di Temptation Island Ilaria si è trovata ben due volte a vedere immagini assai sgradevoli riguardanti l fidanzato Massimo, da subito molto vicino alla tentatrice Federica.

Il ragazzo si lascia andare a molte confessioni e decisamente troppi abbracci.

Temptation Island 2019: le rivelazioni di Massimo

“Non sono sicuro di fare un bambino con lei”

Eh già, Massimo chiarisce subito dopo il suo ingresso a Temptation Island che cosa lo divide da Ilaria: lei ha tanti progetti, progetti importanti mentre lui non si sente di impegnarsi, forse perché sente lei veramente lontana.

Tra i due sembra esser subentrata una grande noia e lunghi silenzi imbarazzanti:

“Io dentro casa son mesi che non riesco proprio a esser felice, io a casa a volte non ci voglio proprio tornare perché per me è una gabbia”

A risentirne è in gran parte anche l’intimità, a quanto pare venuta meno per lungo tempo tra i due:

“E’ passato anche un mese e mezzo che noi non andavamo a letto… io sono arrivato al punto che non ci volevo proprio più andare a letto con lei”

Allontanatosi da Ilaria poi a Massimo è capitato anche di pensare ad altre:

“Ci sono state delle cose che mi hanno portato a pensare ad altre ragazze. Ci sono state delle persone che mi hanno dato delle attenzione che mi hanno fatto pace e poi ti viene la voglia di ricambiare”

Massimo sottolinea come loro due non si divertano più insieme e come avere un figlio potrebbe significare obbligare un bambino a vivere continue liti, l’unica forma di comunicazione rimasta tra i due.

Ilaria piange tante e calde lacrime vedendo tutto ciò e subendo ben tre video durante il primo falò, tutti pronti a mostrarle l’intesa con la tentatrice Federica: il ragazzo sottolinea più volte come con lei lui abbia ritrovato una leggerezza persa oramai con Ilaria.

“Mi hai fatto ricordare come ero prima”

Massimo balla con Federica, le stesse canzoni che ballava con Ilaria, sempre più ferita.

“Massimo non mi merita”, conclude Ilaria:

“Mi sono annientata per lui, non merito questo”

