Temptation Island 2019: “Nicola, guarda solo tette e culo”

Sabrina giunta a Temptation Island si trova a fronteggiare le sue paure: anche le tentatrici vedono Nicola come veramente infantile.

Mentre Temptation Island tutte le fidanzate sembrano intente a criticare aspramente i comportamenti delle loro dolce metà, Sabrina sembra proprio non padre che dire.

Lei, a differenza delle altre, si trova quasi a dover difendere il suo Nicola, cosa che però non fa che accrescere i suoi dubbi sulla maturità del ragazzo e sul suo esser la persona giusta su cui investire per il futuro.

Temptation Island 2019: “Nicola? Veramente infantile”

Quando Sabrina viene chiamata perché un video di Nicola la attende si ritrova di fronte a uno spettacolo impietoso.

Niente tradimenti, comportamenti sleali o simili, bensì la conferma dei suoi timori. Nel filmato Sabrina vede le tentatrici parlare e stilare un ritratto desolante del suo lui: Nicola viene descritto come infantile, poco intelligente, incline solo a fissare “tette e culo”. Come può una donna di 42 stare con un ragazzo tanto piccolo?

Ed è questo che Sabrina ha sempre temuto, come poi chiarirà durante il falò, che la gente giudichi lei di conseguenza ai comportamenti deludenti di lui.

Confida ciò anche a uno dei tentatori, colui che sembra avere maggiormente colpita: la donna spiega come lei abbia dei forti dubbi e sia solo una attesa che vengano confermati.

Come recepisce tutto ci Nicola? Il ragazzo ritiene sia solo un modo per spronarlo ma le cose stanno veramente così? I dubbi in proposito sono molti anche perché Sabrina pare convita che Nicola sia decisamente troppo poco incline a maturare per i suoi gusti e, come lei stessa sottolinea, “posso comunque tranquillamente stare senza di lui”.

Che la storia sia già al capolinea? Lo scopriremo nei prossimi lunedì.

