Spesso sapersi muovere in certi momenti può salvarci la vita: ecco perché il truekrav addestra a difendersi e a fare combattimento. Scopri questa pratica..

E’ stato fondato a Milano e insegna a difendersi fisicamente ma anche mentalmente: in questo caso quindi, c’è molto più del fitness. Questa disciplina nasce proprio con l’intento di comprendere cosa fare nel caso in cui si venga colpiti da un furto o da un qualsiasi tipo di violenza.

Importante, a questo proposito, è notare i dati Istat su questo argomento: in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della sua vita una violenza di tipo fisico o sessuale.

Ad analizzare questi dati e prendere una vera e propria decisione rivoluzionaria è stata Etienne Ferreira, il fondatore di quello che ad oggi è un vero e proprio metodo di allenamento innovativo.

Le lezioni di questa disciplina partono però da un presupposto positivo: anche se potrebbe non succedere mai niente, un allenamento simile può metterci in condizioni di sapere come comportarci.

Truekrav: ecco come ci si allena per restare in forma e sapersi difendere

Come si pratica questa disciplina? Ci sono due momenti diversi dell’allenamento: il primo è dedicato al workout, durante il quale si fa una breve corsa di riscaldamento. Il clou arriva nella seconda parte, molto più pratica: qui bisogna imparare a capire che chi aggredisce semplicemente vuole qualcosa di valore, ma in caso contrario bisogna agire.

Proprio in quest’ottica è importante sfruttare le parti più forti del corpo femminile: la tecnica migliore quindi sta nel tirare ginocchiate e gomitate. Mai opporsi a chi aggredisce: bisogna indietreggiare se lui fa lo stesso o coglierlo di sorpresa se avanza.

Infine, la lezione si conclude con quello che è chiamato “falling down“, ovvero tirare dei pugni su un sacco posto a terra per 30 secondi mentre l’allenatore cerca di distrarti e spostarti. In questo modo sarà possibile allenare la concentrazione e avere la giusta dose di adrenalina in corpo.

Da Vogue

