Queste 3 ricette ti aiuteranno a migliorare il tuo transito intestinale e combattere la stitichezza.

La stitichezza è la malattia dei tempi moderni. Le persone ne soffrono così tanto che è diventato normale essere stitici. Tuttavia, questa malattia può generare molte patologie croniche.

Essere stitici consiste nell’avere difficoltà nell’evacuazione delle feci, che è meno frequente e meno abbondante. Le persone che ne soffrono, vanno in bagno meno di 3 volte a settimana. L’espulsione delle feci è probabilmente dolorosa e difficile. I disturbi che causa la stitichezza sono vari: diabete, ipotiroidismo e sindrome dell’intestino irritabile.

Un cambiamento nella dieta, una dieta a basso contenuto di fibre, una mancanza di acqua nel corpo e l’assunzione di alcuni farmaci o integratori vitaminici, possono anche causare stitichezza. Un medico può probabilmente determinare al meglio le cause della stitichezza e prescrivere un trattamento rilevante per questa malattia.

Ad ogni modo provare a migliorare il transito intestinale in modo naturale è possibile. Ecco tre ricette semplici, ricche di acqua, verdure, fibre e frutta, che possono combattere la stitichezza o combatterla a titolo definitivo proposte da Santè+.

3 ricette ricche di fibre per combattere la stitichezza

Ricetta con ali di pollo, insalata di funghi e rucola:

Ingredienti:

12 ali di pollo, 8 patate piccole, 250 g di funghi, 140 g di rucola, olio d’oliva, aceto, sale e 3 spicchi d’aglio.

Preparazione:

Arrostire le patate pulite in forno a 220 ° C per 20 minuti. Aggiungere olio e sale grosso. Rimuovere il grasso in eccesso dalle ali di pollo e tagliare le estremità. Grattugiare o schiacciare gli spicchi d’aglio con un pò di sale, aggiungere l’olio d’oliva e marinare in una ciotola.

Metti le ali di pollo nello stesso piatto delle patate senza dimenticare l’olio della marinata. Lasciale cuocere altri 20 minuti alla stessa temperatura. Tagliare i funghi a strisce, aggiungere l’olio e rosolarli in una padella. Quando i funghi sono cotti, mescolare il tutto e aggiungere un pò di prezzemolo tritato, sale, aceto e olio d’oliva. Servire le ali di pollo con insalata di funghi e rucola e patate arrosto.

Ricetta del melone al forno:

Ingredienti:

1 melone, 2 cucchiai di zucchero, 1 baccello di vaniglia e 50 g di noci.

Per il caramello: poche gocce di succo di limone e 4 cucchiai di zucchero.

Preparazione:

In una casseruola a fuoco basso, mescolare il succo di limone, lo zucchero e un pò d’acqua per preparare il caramello. Aggiungi le noci quando è pronto e lascia raffreddare. Quindi mescolare due cucchiai di zucchero con il baccello di vaniglia. Ricorda di rimuovere i semi del melone quando lo taglierai, edi sbucciarlo, naturalmente.

Su un piatto, tagliare il melone, versare lo zucchero vanigliato e il succo di limone. Metti tutto in forno a 200 ° per 7 minuti. Per servire con noci caramellate.

Ricetta di melanzane e riso bianco:

Ingredienti:

2 melanzane, 4 cipolle, 12 pomodorini, 1 scarola, 200 g di riso, acqua, aceto, sale e olio d’oliva.

Preparazione:

Rosolare le cipolle tritate. Tagliare le melanzane sbucciate a cubetti e aggiungerle alle cipolle. Lasciare sul fuoco per massimo 15 minuti. Rosolare gli spicchi d’aglio in olio d’oliva. Aggiungere il riso, una doppia quantità di acqua al riso e sale. Cuocere a fuoco basso per 20 minuti.

Per servire: mettere un po ‘di olio d’oliva in un piatto e stendere uno strato di riso, poi uno strato di melanzana e, dopo, un altro strato di riso. Tagliare i pomodori e le scarole, versare olio, aceto e sale. Questa insalata accompagnerà le melanzane.

