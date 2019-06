La lecitina di soia è un prezioso alleato della salute. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che la riguardano.

La lecitina di soia è una sostanza che deriva dalla lavorazione della soia e che in commercio è facile da reperire sia in polvere che sotto forma granulare. Famosa per la particolarità di far abbassare il colesterolo è in realtà una sostanza ricca di proprietà e molto utile in cucina. Come tutto ciò che si ingerisce anche la lecitina di soia può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere a riguardo, iniziando dai valori nutrizionali e andando avanti con i benefici e i modi migliori per consumarla o usarla in cucina.

Tutto sulla lecitina di soia: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

La lecitina è un fosfolipide generalmente in grado di legare tra loro liquidi e grassi al fine di dar vita alle così dette emulsioni. La si può trovare naturalmente nelle uova o in alimenti di tipo vegetale come il girasole, le arachidi o, appunto, la lecitina di soia. Quest’ultima si trova nella soia e tra le tante proprietà ha quella di ridurre i valori di colesterolo che grazie alla sua consistenza vengono condotti nel fegato evitando così spiacevoli e dannosi depositi nelle arterie. Utile anche come ingrediente di bellezza, normalmente viene assunta nella forma di due o tre cucchiaini al giorno, a seconda delle indicazioni riportate nella confezione.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di lecitina di soia apportano circa 900 calorie. Un numero elevato dovuto alla quantità di grassi buoni in essa contenuti. Naturalmente ricca di Omega 3 e Omega 6 lecitina è vanta inoltre una buona dose di vitamina E, motivo per cui è considerata un buon antiossidante e di colina, utile per alleviare gli stati di affaticamento mentale.

Naturalmente priva di glutine si rende utile anche a persone che soffrono di celiachia.

Proprietà e benefici

La lecitina di soia apporta diversi benefici. Tra questi, i più noti sono:

Riduce i livelli di colesterolo nel sangue

È un ottimo antiossidante

Combatte i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento

Contribuisce a migliorare le performance sportive

Aiuta a mantenere la concentrazione

Stimola il metabolismo basale

Aiuta fegato e reni a depurarsi

È un ottimo aiuto contro la stanchezza o lo stress mentale

Svolge un’azione preventiva nella formazione di calcoli alla cistifellea

Dona energia a livello cerebrale, rivelandosi particolarmente utile nelle persone anziane

Funge da supporto in casi di demenza senile o di Alzheimer

È utile nella prevenzione dell’arteriosclerosi

Per mantenere le sue proprietà, la lecitina di soia non andrebbe esposta ad alte temperature. Per questo motivo se assunta a fini terapeutici è meglio inserirla in yogurt o alimenti freddi o a temperatura ambiente in modo da non alterarne in alcun modo la composizione.

Controindicazioni

Generalmente la lecitina di soia non ha particolari controindicazioni, a meno di non essere allergici alla soia. Se assunta in dosi eccessive può portare però a nausee o dolori di stomaco. Per questo motivo è preferibile evitarla se si soffre già di questi disturbi. Inoltre, trattandosi di un prodotto derivante dalla soia è sconsigliata a chi è allergico al nichel e sta seguendo una dieta. Prima di assumerla è comunque preferibile chiedere un parere al proprio medico curante, specie se ci sono patologie in atto o si è in dolce attesa.

Come assumere la lecitina di soia e curiosità

La lecitina di soia può essere assunta mescolata a dell’acqua. Allo stesso modo la si può aggiungere al lette o allo yogurt. La sua consistenza la rende però un ottimo aiuto in cucina in quanto può fungere da emulsionante. Con la lecitina si possono creare infatti delle spume a base di olio o di acqua e si possono addensare sughi o creme. È inoltre utile come elemento sostituivo delle uova per chi non può consumarle. In cucina si possono quindi preparare pasta fresca o dolci inserendola al posto delle uova.

Anche senza sostituirla alle uova, il suo impiego in dolci o impasti, rende gli stessi più elastici e resistenti a qualunque tipo di lavorazione.

Andando alle curiosità:

La lecitina di soia è una sostanza sempre più usata nella cucina molecolare per via della sua capacità di dar vita a schiume, spume, etc…

Per via del suo impiego come emulsionante la si può trovare in diverse ricette, ivi compresa quella della pizza.

La lecitina di soia si trova sia sotto forma di granuli che in polvere. Per essere sciolta necessita di di diverso tempo ed è sempre meglio farlo in acqua non troppo calda. I granuli sono quelli che ci mettono più tempo, cosa da tenere a mente se si intende usarla in cucina.

