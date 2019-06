Pamela Prati dà buca a Barbara D’Urso: salta all’ultimo minuto l’intervista a Live Non è la D’Urso. Ecco i motivi del forfait.

Pamela Prati dà forfait a Barbara D’Urso facendo saltare l’intervista su Mark Caltagirone che sarebbe dovuta essere al centro della puntata di Live Non è la D’Urso in onda oggi, mercoledì 12 giugno. Barbara D’Urso, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 aveva annunciato la presenza di Pamela Prati a Non è la D’Urso per replicare alle parole di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e chiudere definitivamente il caso Caltagirone. A quanto pare, però, la Prati avrebbe cambiato idea e l‘intervista sarebbe saltata.

Pamela Prati assente a Live Non è la D’Urso: salta l’intervista su Mark Caltagirone

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, Pamela Prati non dovrebbe essere presente nello studio di Milano di Live Non è la D’Urso dove sarebbe dovuta tornare dopo lo scontro con Barbara D’Urso in una precedente puntata. Stando a quello che si legge su Fanpage, infatti, la Prati dopo aver trascorso le utime ore a Milano, starebbe tornando a Roma.

“Partita ieri per raggiungere gli studi della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, avrebbe infine deciso di non rilasciare alcuna intervista video alla conduttrice che da settimane si occupa del caso dell’inesistente Mark Caltagirone”, scrive Fanpage.it che poi riporta anche i motivi del forfait – “Ci raccontano sia molto provata e che, una volta sul posto, per motivi non ancora abbastanza chiari, non si sia sentita di commentare la complessa vicenda che per mesi l’ha vista protagonista insieme a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo”.

Pamela Prati dunque, sarà presente nella puntata del 12 giugno di Non è la D’Urso o le indiscrezioni riportate da Fanpage saranno confermate? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata. Il mistero, però, s’infittisce perchè circa 40 minuti fa, la pagina Instagram di Live Non è la D’Urso annunciava la presenza di Pamela Prati in studio, pronta per rispondere alle accuse delle sue ex agenti.

