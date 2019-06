Visitare la Polonia in estate: ecco dove andare

Avete mai pensato di andare in Polonia per le vostre vacanze estive? A molti potrà sembrare strano, eppure la Polonia non è una destinazione che si presta bene solo per la stagione invernale: anche in questi mesi, infatti, questo paese può rappresentare un’ottima scelta per trascorrere le proprie vacanze, grazie a tutto quello che offre.

Qui potrete infatti trovare delle splendide spiagge sulle quali divertirvi e staccare la spina con il tran tran quotidiano, con delle temperature assolutamente perfette. Per integrarvi meglio con gli abitanti del posto e fare nuove conoscenze, poi, potreste anche imparare qualche parola in polacco (anche solo “grazie”!) con app semplici da usare come Babbel.

Cosa offre la Polonia ai suoi visitatori estivi? Scopriamolo insieme.

Le bianche spiagge sul Baltico

Grazie alla loro sabbia bianca e sottilissima e al mare pulito, le spiagge della Polonia sono decisamente tra le più ambite dai turisti in cerca di una bella vacanza estiva. La costa polacca, che si affaccia sul mar Baltico e confina con la Germania e con la Russia, è infatti indicata non solo per chi viaggia con gli amici o solo col partner, ma anche per le famiglie con bambini al seguito: in questa zona, infatti, l’acqua resta bassa per molti metri prima di diventare più alta, consentendo anche ai più piccoli di godersi il mare!

Dato l’alto numero di spiagge presenti, si ha davvero l’imbarazzo della scelta. Tutto dipende ovviamente dal tipo di vacanza che si intende fare, ecco quindi qualche consiglio che potrebbe essere utile ai più indecisi: se amate il relax, il consiglio è di andare a Piaski, un villaggio tranquillo di meno di diecimila abitanti e con spiagge quasi vuote; chi non vede l’ora di fare lunghe passeggiate sul bagnasciuga e godersi la vista sul mare dovrebbe invece optare per Swinoujscie, una delle spiagge più romantiche in assoluto; anche la spiaggia di Ustka, spezzata a metà dal fiume Słupia, è molto bella e merita decisamente una visita.

Se invece siete dei festaioli e non vi fate scoraggiare affatto dalla folla dei turisti vacanzieri, lasciate stare i posti più isolati e andate sul sicuro con la spiaggia di Krynica Morska (più vicina al confine con la Russia), una delle migliori località balneari della zona. Anche la spiaggia di Leba è ottima per una vacanza all’insegna del divertimento.

Alla scoperta di Danzica

Se volete fare qualche giretto da turisti e mettere da parte i bagni di sole per un giorno, troverete pane per i vostri denti: ad appena 5 chilometri dal Mar Baltico c’è Danzica (Gdańsk in polacco) che saprà come soddisfare la vostra voglia di passeggiare e scoprire nuovi luoghi. Insieme a Gdynia e Sopot, Danzica fa parte della cosiddetta “Trojmiasto” (Tripla Città) ed è una delle città più amate dai turisti per il suo clima mite e la sua architettura caratteristica.

Addentrandovi nel centro storico, infatti, potrete ammirare diversi edifici e monumenti in stile gotico, rinascimentale e barocco, tutti segni del passaggio delle diverse culture che vi si sono stabilite nel corso dei secoli. Non fatevi scappare l’occasione di ammirare anche il Municipio (la torre più alta della città), sul quale si staglia la statua dorata di re Sigismondo II Augusto, e la Chiesa di Santa Maria, tutta in mattoni rossi, dal cui campanile potrete ammirare il bellissimo panorama di Danzica.

Anche gli appassionati di street art saranno soddisfatti da questa città della Polonia: nel quartiere di Zaspa, nella periferia di Danzica, troverete infatti ben 150 murales grandi e colorati sui muri delle case, che non potranno che lasciarvi a bocca aperta. Se siete curiosi e volete saperne di più su ogni murales, potrete capire la vera essenza del quartiere partecipando ai tour organizzati direttamente dagli abitanti del posto.