Sara Gama chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Sara Gama chi è: scopri l’età, l’altezza, la carriera, la vita privata e il profilo Instagram della stella della Nazionale di calcio femminile italiana..

Sara Gama è una calciatrice e difensore italiana di 30 anni, nata a Trieste il 27 marzo 1989 sotto il segno dell’ariete. Nasce da padre congolese e madre triestina, è alta 168 cm e pesa 58 kg. Studia al liceo scientifico e decide poi di intraprendere la carriera universitaria nel corso di Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Udine, in cui si laurea nel 2017.

Anche grazie ai suoi studi conosce e parla l’inglese, il francese e lo spagnolo. Già da giovanissima si avvicina al mondo del calcio, passando per le squadre del Brescia, del Paris Saint Germain e, infine, della Juventus, di cui è entrata a far parte nel 2017 diventandone capitano. Attualmente è anche capitano della Nazionale femminile di calcio italiana e consigliere della FIGC in quota AIC.

Nome: Sara Gama

Età: 30 anni

Data di nascita: 27 marzo 1989

Luogo di nascita: Trieste

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Calciatrice

Altezza: 168 cm

Peso: 58 kg

Se vuoi rimanere aggiornata giorno per giorno su tutto ciò che riguarda la categoria personaggi, CLICCA QUI!

Sara Gama: Instagram

La calciatrice ha un profilo Instagram decisamente seguito: sono oltre 60 mila i followers del capitano della nostra Nazionale femminile, nonostante il suo profilo sia stato aperto da poco più di due anni appena. Ad oggi i suoi post sono un centinaio e ritraggono perlopiù la sua vita sul campo e i momenti più gioiosi della sua carriera, anche da calciatrice della Juventus.

Per quanto riguarda il mondo social, è attiva anche su Facebook con una pagina che riporta quotidianamente le news riguardanti la sua carriera, ma che risulta essere meno seguita: qui i “mi piace” sono quasi 14.000.

Sara Gama: carriera

Gama si appassiona al calcio da ragazzina, e gioca per alcuni anni in alcune formazioni giovanili del Friuli Venezia Giulia. Nella stagione 2008-2009 la calciatrice schizza in serie A con il Graphistudio Tavagnacco e raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia per le prime due stagioni.

Nell’anno 2011-2012 arriva a giocare nelle semifinali di Coppa Italia e nel 2012-2013 gioca invece per un solo anno nel Brescia, per poi accettare, nell’anno successivo, la proposta del Paris Saint Germain Football Club.

Nel 2015 decide di tornare al Brescia e infine, nel 2017, accetta la proposta della Juventus che decide non solo di averla in squadra, ma anche di nominarla capitano. Proprio nel primo anno di carriera a Torino è grazie a lei che arriva la vittoria dello scudetto.

Come merito alla sua eccellente carriera e all’esempio di forte personalità femminile italiana, la Mattel ha deciso, nel 2018, di riprodurre una Barbie tutta speciale che riportasse le sue fattezze.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Nazionale di calcio femminile ai Mondiali: Sara Gama protagonista

Sara Gama 100 volte azzurra: l’eroina della Juve diventata una Barbie. VIDEO

Prima che mio figlio diventasse una stella del calcio, vivevo nella miseria