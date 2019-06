Taylor Mega si racconta e svela quanto guadagna pubblicando un post su Instagram e quanto ha speso per la sua ultima vacanza.

Reduce dalla settimana trascorsa nella casa del Grande Fratello 2019 dove ha seminato il panico, Taylor Mega è tornata alla propria vita e ai suoi innumerevoli impegni. L’influencer, così, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Francesco Canino per Panorama, ha parlato della sua vita e dei suoi guadagni.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Tayor Mega: “8mila dollari a post su Instagram e per la mia ultima vacanza ho speso…”

Tayor Mega ha più volte dichiarato di voler guadagnare un milione di euro al mese, ma ad oggi, quanto riesce a portare a casa? A svelare tutto è la stessa Taylor che, a Panorama, ha raccontato: “Da un brand ho appena chiuso un contratto da 8 mila dollari a post. Gli alberghi dove alloggio invece non li pago: spesso con l’hotel si stipula un cambio di collaborazione con pubblicità sul mio profilo. Dietro ogni cosa c’è un preciso studio di marketing e niente è improvvisato”.

Potrebbe interessarti anche—>Grande Fratello: arriva Taylor Mega e turba gli equilibri, video

Taylor, inoltre, ha svelato quanto ha speso per la sua ultima vacanza: “la vacanza più cara che ho fatto? La scorsa estate: tre mesi fra Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos. Non saprei quantificare la cifra che ho speso, ma sopra i 100 mila euro. […] Una tappa obbligatoria per le vacanze di lusso è Saint Tropez; fra le mie vacanze più cheap Formentera e la Puglia. Formentera ha spiagge bellissime ma è troppo affollata, la Puglia è pazzesca ma non riescono a dargli quel tocco che servirebbe per un turismo di lusso”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI