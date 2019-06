Valentina Vignali, eliminata dal Grande Fratello 2019, replica a chi la critica dicendole che è ingrassata: “io torno come prima, la vostra stupidità…”.

L’avventura nella casa del Grande Fratello 2019 è stata molto intensa per Valentina Vignali che, eliminata ad un passo dalla finale del 10 giugno, è tornata tra le braccia del fidanzato Lorenzo. Dopo aver preso nuovamente possesso del proprio profio Instagram, la cestista oltre ad aver ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro chi la sta criticando per il fisico.

Valentina Vignali ingrassata si sfoga sui social: “io torno come prima, voi e la vostra stupidità…”

Valentina Vignali, dopo aver trascorso la prima notte con il fidanzato Lorenzo, è tornata attiva su Instagram. Felice di essere tornata finalmente a casa sua, circondata dalle sue cose e dai propri affetti, Valentina ha registrato un messaggio per i fans e gli haters che, in questi mesi, hanno commentato la sua avventura nella casa del Grande Fratello 2019. “Volevo ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore”, ha detto la Vignali.

La Vignali ha anche sbottato contro gli haters che la stanno criticando per il fisico. All’interno della casa di Cinecittà, a causa del mancato allenamento e degli spuntini notturni, Valentina, come ha dichiarato personalmente, ha messo su qualche chilo che è pronta a smaltire riprendendo i ritmi della proprio quotidianità. Agli haters, così, risponde: “Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so”.

