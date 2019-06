Dimagrire divertendosi in compagnia e con un po’ di buona musica in sottofondo è possibile: con il rebounding bruciare i grassi si può. Scopri di più..

“Rebounding“: sembra essere uno strano termine inglese, ma in realtà rappresenta un nuovo, curioso e divertente modo di fare esercizio fisico.

Chi lo avrebbe detto, infatti, che i tappeti elastici e una buona base musicale in sottofondo sarebbero diventati un ottimo metodo per bruciare grassi? Eppure questa pratica, chiamata anche “jump fitness” (dato il gesto vero e proprio del rimbalzo da fare), negli ultimi tempi si è affermata come un nuovo sport da provare a tutti i costi.

Ma in cosa consiste? Più che di sport è corretto parlare di attività aerobica. L’idea viene da una valutazione fatta dalla NASA nel 1989, secondo cui il trampolino sarebbe “l’attrezzo più efficace mai concepito dall’uomo”.

I tappeti elastici infatti, sarebbero ottimali per il corpo umano in quanto perché possono essere utilizzati in sicurezza da chiunque, indipendentemente dall’età o dal grado di allenamento. Inoltre, è una pratica che aiuta il cuore e la circolazione a lavorare meglio, tonifica il corpo e non lede le articolazioni, i legamenti e i muscoli.

Arriva il rebounding, un nuovo sport per bruciare grassi: ecco come praticarlo

Il tappeto elastico (chiamato in inglese “rebounder”) permette appunto di rimbalzare e di compiere sul nostro corpo l’esercizio aerobico, minimizzando lo stress a livello delle articolazioni.

Ideale anche per le persone in sovrappeso, il rebounding è formato da più sessioni e da diversi tipi di salto, che cambiano in base al ritmo della musica. Ogni salto diverso serve quindi a migliorare l’equilibrio e a far lavorare tutto il corpo, sopratutto braccia e glutei.

Infine, aiuta anche a contrastare alcune problematiche comuni come la ritenzione idrica, l’osteoporosi e l’insufficienza venosa, irrobustendo invece i muscoli del pavimento pelvico e migliorando la spinta del sangue verso l’alto.

