Uno spray termo protettore davvero portentoso e semplice da realizzare. Un prodotto fai da te per proteggere i capelli dal calore di phon e piastra.

I capelli sono uno dei particolari importanti della bellezza femminile, siano essi lunghi e fluenti o corti in un taglio che dona personalità, la parola d’ordine è protezione soprattutto dal calore di phon, piastre, ferri arriccia capelli ed ogni altro ritrovato tecnologico creato per tenerli sempre in ordine. Il calore di questi dispositivi infatti, pur rappresentando il segreto della piega perfetta, sottopone il capello ad uno stress molto importante e ne determina un disseccamento importante che a lungo andare diventa visibile anche ad occhio nudo e testabile al tatto. Raggiunto quel punto di disidratazione, non c’è crema miracolosa che tenga, la soluzione sarebbe soltanto ‘darci un taglio’!

-> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il manuale di sopravvivenza per capelli colorati sani

Utilizzare uno spray o un prodotto termo protettore resta ad oggi la soluzione più valida per proteggere il capello dal forte calore sprigionato dai dispositivi per la messa in piega, utilizzarlo di volta in volta, lasciando anche i capelli al naturale ogni tanto per poterli preservare, è il segreto per mantenerli sempre morbidi, idratati e in ordine.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come realizzare uno spray termo protettore per capelli fai da te

Per realizzare lo spray termo protettore per i capelli, avrete bisogno di:

acqua distillata 6,2 gr.

olio vegetale di cocco 1 gr

gel d’aloe 7 gr.

glicerina vegetale 3 gr

proteine della seta idrolizzate 10-15 gocce (facoltativo)

olio essenziale di rosmarino 8 gocce

olio essenziale di Ylang Ylang

cosgard conservante 20 gocce

Questo prodotto proteggerà i vostri capelli dal calore e li renderà forti e setosi. Un eccezionale trattamento di bellezza fai da te da portare sempre con se. Se non si utilizza il conservante, il prodotto si conserva in frigorifero per non più di 10 giorni. Tutti i prodotti utilizzati, si possono facilmente reperire on line.

->>GUARDA ANCHE:

Eliminare le doppie punte senza tagliare i capelli: 5 trucchi da provare

Rendi più belli i capelli con la salvia

Ottieni dei capelli più lucidi con questi rimedi naturali

Capelli: maschera ristrutturante miracolosa fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI