I capelli colorati richiedono una cura speciale. Ecco un manuale per mantenere i capelli sani anche dopo la colorazione.

Sei sempre stata innamorata dei capelli biondi ma dopo diverse decolorazioni i tuoi capelli appaiono stopposi, secchi e fragili? Sicuramente la decolorazione e la tinta sono nemici giurati dei capelli. Oltre a rovinare il capello perchè molto aggressivi, i capelli colorati perdono la loro intensità di settimana in settimana e ci ritroviamo con colori vivaci che svaniscono, riflessi marroni che si trasformano in rame, il biondo che si opacizza, che dire, un vero disastro in termini estetici.

Alcuni fattori come cloro, calcare o acqua salata portano alla perdita irreversibile del pigmento. Ecco alcuni suggerimenti utili in caso di capelli colorati che ti aiuteranno ad evitare le doppie punte, che il colore si scarichi e che la chioma si devitalizzi.

Manuale per coccolare i capelli colorati

Per evitare che il colore scarichi troppo rapidamente, si consiglia innanzitutto di lavare con parsimonia e di favorire shampoo delicati che non danneggiano ulteriormente la fibra capillare. Optare per shampoo appositi, che aiutano i capelli a mantenere la pigmentazione ed un colore sempre vivace, mentre forniscono ai capelli idratazione, ristrutturazione e protezione ottimali. Uno shampoo lisciante con principi attivi naturali leviganti è l’ideale per capelli biondi e aiuta a chiudere le squame dei capelli e mantenere i colori più a lungo.

Uno degli errori più comuni dopo la fase di colorazione è di lesinare sulle cure ravvivanti che hanno il compito di far riprendere i capelli tra una colorazione e l’altra mentre mantiene il colore intenso. La loro azione: fanno rivivere i capelli mentre li nutrono. Vengono messi in commercio sotto forma di shampoo, balsamo o maschera.

Precauzioni da prendere per la cura dei capelli colorati

I capelli colorati devono essere circondati da un’attenzione speciale. L’ideale? scegliere prodotti adattati che preservano l’intensità del colore e rigenerano i capelli in profondità.

