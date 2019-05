Grande Fratello, lite accesa tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio che sbotta in diretta: “pazza totale, volgare e teribile. Devi uscire”.

Lite accesa tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè durante la settima puntata del Grande Fratello 2019. Per Francesca è stata una puntata da dimenticare. Poco prima della diretta, il fidanzato Giorgio Tambellini l’aveva lasciata con un post su Instagram, ma le brutte notizie hanno colpito la figlia di Cristiano De Andrè per tutta la serata.

Grande Fratello, lite accesa tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè: “Pazza totale, volgare e terribile”

Dopo aver scoperto in diretta del tradimento del fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè è stata la protagonista di un’accesa discussione con Cristiano Malgioglio a causa del nonno Fabrizio. Tutto è stato scatenato da una frase pronunciata dal paroliere la settimana scorsa quando aveva detto: “Se tuo nonno ti vedesse, si rigirerebbe nella tomba“. Dopo quella frase, per tutta la settimana, Francesca si è scagliata contro Malgiogio che, in diretta, ha replicato alla concorrente del Grande Fratello 2019. “Tu mi hai giudicata riempiendoti la bocca del suo nome! Il suo sangue scorre nelle mie vene, non nelle tue. Rispettami. Tu ti sei solo preoccupato che la gente sapesse che era tuo amico o meno. Non puoi parlare di una persona morta che non può replicare! Vergognati Cristiano. Ti vuoi vantare di mio nonno? Vergognati”, ha detto Francesca.

La replica di Malgioglio non si è fatta attendere. “Io non capisco che cavolo stia dicendo questa qui. Ma cosa vuol dire sangue del tuo sangue? Ma sei fuori di testa? Ma tu non sei normale. Sei una pazza totale! Non sei normale! E detto questo ciao, non me ne frega più nulla di te! Spero che tu possa uscire! Sei volgare e terribile, per questo, gli uomini ti lasciano! Vergognati tu, per tutti i danni che hai provocato a casa”.

Dopo la diretta, però, Francesca non ha più pensato a Malgioglio, continuando a piangere per il tradimento di quello che, ormai, considera, il suo ex fidanzato.

