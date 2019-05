Nadia Toffa è tornata a scrivere su Instagram dopo un lungo silenzio. I fan, però, sono ancora preoccupati.

Dopo un’assenza durata dieci giorni, Nadia Toffa è tornata a farsi viva sui social, postando una nuova foto e lasciando un breve messaggio ai suoi fan, preoccupati per via della sua assenza all’ultima puntata de le Iene. Durante questi 10 giorni, infatti, i fan hanno continuato a scrivere sul suo profilo, augurandole di rimettersi presto e di tornare in forma smagliante il prima possibile. Nadia, infatti, da più di un anno sta lottando contro un tumore che spesso la porta a doversi prendere delle lunghe pause dal lavoro e a volte anche dai social dove quando riesce posta con cadenza giornaliera. Inutile dire, quindi, che il suo ultimo post abbia fatto molto piacere ai fan in attesa di sue notizie.

Nadia Toffa ed il suo messaggio per i fan

È una foto personale quella postata da Nadia su Instagram. Una foto dove si mostra in compagnia del suo cane e con un sorriso che però si vede solo per metà.

A corredare il tutto un suo messaggio:

“Ciao ragazzi, è un po che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo… vi bacio tutti da qui. N.”

Un messaggio che in tanti hanno accolto con gioia ma non senza quel velo di preoccupazione che ormai da un anno aleggia nei cuori di chi prova affetto per Nadia e spera sempre nella sua totale guarigione.

Al momento non ci sono aggiornamenti circa il suo stato di salute salvo alcuni post che ogni tanto Nadia fa dall’ospedale mostrandosi mentre riceve le cure o si fa coccolare da amici e parenti.

La sua recente assenza da Le Iene, quindi, aveva fatto preoccupare tutti, specie per via dell’assordante silenzio sui social. Un silenzio che si è finalmente interrotto con il post di ieri che è giunto a molti come un segno di ripresa, portando con se i soliti post di apprezzamento, di incoraggiamento e di testimonianze da parte di chi cerca di essere vicino a Nadia a suo modo.

