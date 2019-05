Grande Fratello, nella casa arriva Vladimir Luxuria: l’opinionista resterà per due settimane. Porterà un messaggio per Francesca De Andrè?

Vladimir Luxuria entra nella casa del Grande Fratello 2019. L’opinionista resterà nella casa di Cinecittà per due settimane e con il carattere forte, schietto e sincero che si ritrova, sicuramente non mancheranno le scintille. La Luxuria, inotre, porterà un messaggio a Francesca De Andrè.

Grande Fratello, Vladimir Luxuria entra nella casa per due settimane

Barbara D’Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 del 20 maggio, ha annunciato l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2019 di Vladimir Luxuria. Dopo Lemme che ha dato vita a forti litigi, dopo Guendalina Canessa che ha apprezzato la bellezza di Gianmarco Onestini, è il momento di Vladimir Luxuria. L’opinionista resterà in casa per due settimane dormendo nel B&B per trascorrere il resto della giornata in casa con gli altri concorrenti. La Luxuria avrà così modo di interagire con tutti i concorrenti e cercare di smuovere le dinamiche di un’edizione che, nonostante gli ascolti, fatica a decollare. Vladimir Luxuria, inoltre, dovrebbe entrare nella casa più famosa d’Italia anche un messaggio per Francesca De Andrè.

Durante la puntata di Domenica Live del 19 maggio, Vladimir Luxuria le ha mandato un messaggio: “C’è un audio in cui questo signore, chiamiamolo signore, parla andando anche nei dettagli intimi di una relazione sessuale. Francesca attenta, potrebbe raccontare anche dei tuoi rapporti sessuali con lui. Stai attenta e guardinga rispetto a un uomo che non ama tanto farlo con una donna, ma soprattutto farlo… sapere agli altri“. Entrando in casa, Vladimir Luxuria le porterà il messaggio di persona? Su Twitter, l’annuncio di Barbara D’Urso è stato accolto con entusiasmo dagli utenti che sperano che la Luxuria dia del filo da torcere sia a Francesca De Andrè che a Valentina Vignali che continuano a non scatenare le simpatie del pubblico.

