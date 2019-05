E’ caduto un aereo: ci sono delle vittime

Un velivolo molto piccolo, un Diamond DA42 di proprietà della Honeywell, è caduto nei pressi dell’ aeroporto internazionale di Dubai. Nell’impatto sono morti tutti i quattro passeggeri a bordo: tre di loro sono di nazionalità britannica, uno è sudafricano.

Lo stesso aeroporto internazionale di Dubai ha fermato i voli dalle 7.36 alle 8.22 ora locale poco dopo lo schianto mortale. Il velivolo, un quattro posti , si è schiantato mentre era in missione per calibrare i sistemi di navigazione terrestre all’aeroporto. Le cause della tragedia non sono chiare, ma gli inquirenti hanno subito avviato un’indagine per capire cosa sia accaduto.

Aereo finisce in un fiume, panico in Florida

E’ accaduto alle 3 del mattino in Italia: un aereo boing ha superato la pista di atterraggio finendo in un fiume, in Florida. Ecco cosa è successo..

E’ successo ieri sera in Florida alle 21, mentre in Italia erano le 3 della notte: un boeing è atterrato oltre la pista di atterraggio scivolando sul fiume Saint Johns, accanto alla base aerea e navale di Jacksonville.

Il Boeing 737 proveniva da Guantanamo, in Cuba e trasportava 136 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Fortunatamente sono tutti vivi: sono però 21 le persone che hanno riportato delle ferite, seppur lievi.

L’arrivo e l’intervento dei soccorsi e della sicurezza della marina è stato immediato, come ha riportato David Soucie, ex ispettore per la Federal Aviation Administration.

Una tragedia sfiorata quindi, sulla quale ora la polizia ha deciso di aprire un’indagine per andare a fondo nella dinamica che ha provocato l’incidente.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie di attualità, CLICCA QUI

Aereo in un fiume, succede in Florida: ecco la dinamica

Ma cosa è successo esattamente, e per quale motivo?

Le condizioni atmosferiche non erano delle migliori nè per un viaggio in aereo nè tantomeno per un atterraggio: pare infatti che fosse in atto una forte tempesta, con vento e pioggia battente.

Sembra inoltre che l’aereo fosse stato affittato dal Dipartimento della Difesa per trasportare da una nazione all’altra quei militari che vengono spostati da una base all’altra insieme ai membri delle proprie famiglie.

Una delle passeggere all’interno dell’aereo dichiara alla Cnn di aver capito che qualcosa non andava, ma di essere comunque tranquilla poiché l’equipaggio era molto serio e professionale.

Tutti i passeggeri non feriti sono stati spostati all’interno di un hangar della Naval Air Station di Jacksonville, ma rimane comunque tanto lavoro da fare: ora i soccorsi sono ancora al lavoro per contenere e arginare la fuoriuscita di carburante nell’acqua.

Da Today, Giornale di Sicilia e La Repubblica

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Paura su un volo aereo per Pisa: un uomo ha messo tutti in pericolo

Incidente aereo, i 20 consigli utili per sopravvivere al disastro

Si schianta aereo in territorio italiano: è tragedia