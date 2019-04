La maggior parte delle mamme e anche dei papà tende a portare i loro bambini sul fianco sinistro. La scienza ha finalmente trovato un motivo davvero stupefacente.

Le mamme non ci fanno caso ma nella maggior parte delle volte portano il loro bambino in braccio poggiandolo sul fianco sinistro, una semplice coincidenza? Assolutamente no e il motivo è davvero incredibile. La scienza dopo attente ricerche sembra aver capito perché la maggior parte dei mammiferi, in particolare l’uomo e la scimmia, preferiscano portare i loro figli sulla parte sinistra del loro corpo.

Il portare in braccio sul fianco sinistro inoltre non appartiene soltanto alle mamme, ma addirittura alle bambine con le bambole e agli uomini soltanto dopo essere diventati papà.

Perché le mamme portano i bimbi sul fianco sinistro? La risposta della scienza

Il portare in braccio un bambino sul fianco sinistro è un’abitudine di moltissime mamme che ha suscitato negli anni la curiosità degli scienziati. I primi studi, effettuati nel 2004 dagli studiosi dell’Università del Sussex che aveva dimostrato che l’80% delle mamme portava i figli sulla parte sinistra del corpo.

Inizialmente si era pensato che il motivo fosse la maggior vicinanza al cuore o la maggior sensibilità del seno sinistro, ma poi si è arrivati a dimostrare che la motivazione risiede nel cervello umano ed in particolare delle mamme. In uno studio recente pubblicato sul ‘Nature ecology and evolution‘ sulla lateralizzazione e l’interazione mamma bambino, si è rilevato che portare i bambini a sinistra, attiverebbe un monitoraggio materno. Si attiverebbe infatti la parte destra del cervello atta a interpretare i segnai emotivi e le espressioni facciali. Quindi portando il bimbo sulla sinistra, la mamma e il papà hanno una percezione più chiara dei suoi bisogni e rafforzano naturalmente l’interazione ed il legame con il proprio figlio.

