Le mamme devono uscire con le loro amiche almeno due volte a settimana per rimanere felici e in salute.

Fare la mamma è un lavoro a tempo pieno, ma essere donna è altrettanto importante! Mantenere una vita sociale pur essendo una madre sarebbe essenziale per la felicità e la salute, come spiegato da una serie di studi condotti dall’Università di Oxford. Passare del tempo con i propri amici permetterebbe di condividere momenti felici che migliorerebbero la vita quotidiana e persino la relazione di coppia.

La vita familiare e i momenti trascorsi con i bambini sono innegabilmente pieni di felicità. Tuttavia, le madri si prendono cura del benessere dei loro figli e assumo un ruolo protettivo nei loro confronti, senza pause, incessantemente.

Un insegnante di nome Robin Dunbar ha presentato una ricerca sulla questione che dimostra che le mamme hanno bisogno di uscire e vedere le loro amiche due volte alla settimana per preservare la loro salute e la loro felicità. Una madre indossa diverse vesti ogni giorno, passa dall’essere la moglie amorevole, alla madre protettrice all’angelo del focolare, ma cosa ne è del suo status di donna?

Gli amici hanno un impatto sulla nostra salute fisica e mentale

In un’intervista pubblicata sull’Huffington Post, un professore di psicologia evolutiva spiega:

“Per entrambi i sessi, avere un ampio circolo sociale può influire sulla nostra salute fisica ed emotiva. Le persone con una varietà di relazioni sociali hanno meno malattie e meno dolore”.

Il suo studio, incentrato su donne e uomini, si è concentrato sull’importanza di trascorrere del tempo con gli amici e sulla creazione di legami sociali basati su attività condivise.

Lo studio ha dimostrato che il legame sociale creato dalla presenza fisica di amici è molto più importante di quando le interazioni vengono fatte a distanza, da qui l’importanza di privilegiare le uscite.

Katerina Jones, membro del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Oxford, ha condiviso questa idea mostrando i dati di uno studio comparativo condotto tra l’efficacia di endorfina e morfina per contrastare il dolore. La produzione di endorfine aumenta quando passiamo dei bei momenti con i nostri amici, questi momenti potrebbero essere l’alternativa agli antidolorifici, e si basa sulla teoria che i rapporti sociali sarebbero in grado di scatenare emozioni positive rilasciando endorfine captate dai recettori degli oppioidi del cervello.

Prenditi del tempo per te

È vero che lasciare a casa il marito o i figli spesso porta alla nascita di un senso di colpa misto a un sentimento di “abbandono”, ma sappi che dedicare tempo alla cura di se stessi non è sinonimo di diserzione, al contrario.

Al di là della scienza che lo dimostra, il benessere che sentirai passando del tempo con i tuoi amici sarà la prova definitiva che di tanto in tanto è necessario liberare la mente per preservare la salute. D’altra parte, non hai bisogno di una cerchia sociale molto ampia perché secondo gli scienziati, 4 sarebbe il numero magico quando si tratta di passare del tempo con gli amici, una fonte di felicità e risate che influenzano molto il tuo morale.

Janice Kiecolt-Glaser, psicologa e direttrice del The Institute for Behavioural Research, in una intervista a The Washington Post ha affermato:

“Una buona amicizia è un meraviglioso antidepressivo.” […]”Le relazioni sono così potenti, non sempre apprezziamo i numerosi benefici che ci portano.”

Inoltre, prendersi del tempo per se stessi sarebbe ancora più importante che avere rapporti sessuali per mantenere una relazione felice con il proprio partner, dice il dottor Terri Orbuch del Michigan Institute for Social Research.

Non organizzare solo le uscite notturne

Non lasciare che il tuo programma intenso ti privi di quei piacevoli momenti. A seconda dei tuoi impegni quotidiani, le tue uscite possono essere facilmente adattate alla tua routine. Che si tratti di una passeggiata nel parco, di un pranzo al ristorante o di un semplice caffè dietro l’angolo, un momento condiviso con le tue amiche può fare la differenza nel tuo benessere e per la tua salute. E se è la scienza che lo dice, chi siamo noi per contraddirla?

