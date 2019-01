Idee viaggio 2019: l’anno nuovo è appena iniziato, ma si può già pensare alle vacanze con la nostra classifica delle mete imperdibili per il 2019.

Sei a corto di idee ma hai tanta voglia di viaggiare in questo 2019 appena iniziato? Puoi passare in rassegna alcune tra le proposte imperdibili che abbiamo raccolto in questo articolo, con le idee viaggio 2019 imperdibili da visitare in giro per il mondo.

Stai cercando una grande città da visitare, un luogo relax per l’estate, una meta incontaminata ed esotica o una destinazione innovativa e inaspettata?

Qualsiasi sia la tua idea di vacanza per il 2019, puoi prendere spunto dalla nostra classifica delle 5 mete imperdibili per il 2019.

Potrebbe interessarti anche >>> Idee di viaggio: i 5 paesi esotici più economici del mondo

Vuoi essere sempre aggiornata su notizie e consigli riguardo le idee viaggio 2019? >>> CLICCA QUI!

Idee viaggio 2019, vacanze estive e non solo: dove andare e cosa vedere

1) Vacanze 2019 in California

La California è sicuramente una delle mete più belle da visitare negli U.S.A.: da Los Angeles a San Francisco, questo stato è assolutamente perfetto per un viaggio on the road in macchina! A partire da aprile 2019 sarà anche più facile raggiungere la California dall’Italia con nuovi voli in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

2) Vacanze 2019 in Egitto

L’Egitto è uno dei paesi con la storia più affascinante: innumerevoli le bellezze da visitare, con siti archeologici famosi in tutto il mondo come quelli ospitati dalla Valle del Nilo Meridionale. Da Luxor ad Assuan, è possibile visitare queste magnifiche terre anche in crociera oppure scegliere di avventurarsi con visite guidate nel deserto.

3) Idee di Viaggio 2019: la Giordania

La Giordania è un paese affascinante e ricco di storia, che ospita siti di rilevanza internazionale come la città rosa di Petra: interamente scolpita nella roccia, questo gioiello architettonico meriterebbe già da solo il viaggio. Ma la Giordania non è solo questa: il territorio è ricco di monasteri, templi, tombe tutte da scoprire.

4) Idee Viaggio 2019, scoprire l’India

Grazie ai nuovi voli disponibili da Milano Malpensa, l’India è ormai una meta facilmente raggiungibile. Un viaggio in India è un’esperienza spirituale e culturale, dove a partire da Delhi è possibile visitare luoghi antichi e metropoli immense, fino a raggiungere bellezze come il Taj Mahal e le spiagge di Goa.

5) Viaggi Estate 2019: Zimbabwe

Questo stato africano è una delle destinazioni più sicure e meravigliose del Continente Nero: tra parchi nazionali, siti archeologici, montagne e cascate monumentali lo Zimbabwe vi regalerà un viaggio affascinante e indimenticabile in un paese che si prepara a diventare una tra le destinazioni turistiche più visitate.

Potrebbe interessarti anche >>> Viaggiare con un neonato: i consigli per una vacanza senza stress

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI