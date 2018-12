Viaggi esotici economici: 5 idee di viaggio per destinazioni da sogno a prezzi super convenienti

Il freddo inverno è ormai iniziato, Natale è alle porte, le lunghe serate a base di plaid e divano sono sempre più frequenti: cosa c’è di meglio che approfittare di questo periodo dell’anno per organizzare una vacanza da sogno in un paese esotico?

In questo articolo dedicato ai viaggi esotici economici, vi presentiamo 5 destinazioni top per altrettante idee di viaggio in luoghi che possono essere definiti dei veri e propri paradisi terrestri.

Tra paesaggi da sogno, spiagge bianche e acque cristalline, culture e tradizioni centenarie da esplorare e cucine esotiche da assaporare, organizzare una vacanza top ad un prezzo low cost è possibile! Basta scegliere tra le nostre 5 mete da sogno a prezzi accessibili.

Viaggi esotici economici, 5 destinazioni top: Thailandia

La Thailandia vanta un ricchissimo patrimonio storico culturale, condito da spiagge tropicali meravigliose e dal costo della vita molto basso. Un fattore non da poco, che spinge sempre più turisti stranieri a prenotare un aereo per Bangkok. Con una media di circa 350 euro al mese, in Thailandia è possibile vivere senza rinunciare ai piaceri dello shopping e della buona cucina. La Thailandia ospita inoltre meravigliosi templi buddhisti e antichi palazzi reali che meritano una visita tra un tuffo e l’altro.

Viaggi esotici economici, 5 destinazioni top: Cambogia

Proprio come la vicina Thailandia, anche la Cambogia è una delle mete più affascinanti ed economiche dell’intero Sud Est Asiatico. Tra affitto e ristorante, non spenderete più di 200 euro al mese e tutto il resto potrà essere destinato a shopping, svaghi e divertimenti.

Oltre alle meravigliose spiagge bianche, la Cambogia vanta un ricchissimo patrimonio culturale fatto di templi e statue, antiche rovine, laghi e risaie.

Viaggi esotici economici, 5 destinazioni top: Filippine

Le Filippine sono un meraviglioso arcipelago di oltre 7000 isole adagiate nell’Oceano Pacifico: tra queste, diverse vantano una postazione nella classifica dei luoghi più belli del mondo, con spiagge incontaminate e acque cristalline.

Nelle Filippine si possono trovare destinazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche: la zona a nord, con la capitale Manila, è più cara ma al sud ci sono località meravigliose e mari trasparenti da godere con meno di 250 euro al mese.

Viaggi esotici economici, 5 destinazioni top: Costarica

Ci spostiamo in America Centrale, dove troviamo questo piccolo paese fermamente convinto della necessità di preservare le meraviglie che la natura gli ha donato. In questo paradiso terrestre, dove la popolazione è ai primi posti nella classifica mondiale della felicità, si può vivere con meno di 350 euro al mese in una sistemazione sul mare e mangiando al ristorante ogni giorno.

Tra spiagge, cascate, foresta pluviale e altre meraviglie naturali merita una visita anche la capitale San José, con il suo caos allegro e la sua vita culturale.

Viaggi esotici economici, 5 destinazioni top: Belize

Tra le destinazioni esotiche più desiderate per una vacanza low cost, abbiamo infine il Belize: restiamo quindi in America Centrale, con questo piccolo paese ancora poco turistico che offre ai visitatori un ecosistema naturale unico al mondo. Il mare caraibico presenta un clima sub-tropicale che ospita fondali unici per chi ama lo snorkeling e il costo della vita è decisamente basso: a meno di 200 euro al mese potrete affittare una casa direttamente sulla spiaggia.

Tra le sue attrazioni, il Belize ospita anche le rovine dell’Impero Maya, nel cuore della giungla con le piramidi di Caracol.

