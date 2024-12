Grazie alle giuste idee e make-up, è possibile ottenere un trucco da diva veloce e impeccabile in pochissimo tempo.

Avere un trucco da diva non è così difficile come potrebbe sembrare. Non si tratta semplicemente di tempo, ma anche di tecnica e della scelta dei prodotti giusti. La vita quotidiana è, purtroppo, abbastanza frenetica e il tempo è sempre troppo poco, soprattutto la mattina quando si è di corsa per andare a lavorare.

Poco tempo sì ma, se desiderate un look da star da red carpet, è comunque possibile senza impiegare diverse ore davanti allo specchio. Come? Scopriamo come ottenere un trucco da diva veloce in 10 minuti, luminoso e impeccabile che vi farà brillare ogni giorno.

Il trucco veloce per principianti che vi farà splendere



Se siete alle prime armi con il make-up, non preoccupatevi perché ci sono alcuni accorgimenti da poter seguire per essere veloci e perfette come delle vere star! Cominciate da una base leggera, applicando un fondotinta in crema oppure una BB cream che possa rendere uniforme l’incarnato in modo luminoso e naturale senza che la pelle venga appesantita. Una volta fatto ciò, applicate un correttore che possa nascondere le occhiaie e le imperfezioni. Continuate scegliendo un blush in crema che doni freschezza e che possa essere sfumato leggermente, per ottenere un aspetto luminoso e sano.



Per quanto riguarda gli occhi, meglio scegliere un ombretto rosato o dorato che è facilmente applicabile con le dita, aggiungendo un po’ di mascara per uno sguardo più profondo. Le sopracciglia – anche se non sono strettamente necessarie quando si va di fretta – andrebbero opportunatamente pettinate, ricorrendo a un gel trasparente o a una matita. Ovviamente, non dimenticate le labbra: via libera a un rossetto nude o rosa o un gloss per un effetto naturale e chic al tempo stesso. Questa è un’ottima soluzione per un make-up luminoso e veloce adatto a ogni occasione!

Il trucco veloce e sofisticato per tutti i giorni



Se siete alla ricerca di un trucco più sofisticato e veloce al tempo stesso come fare, invece? Se non volete passare inosservate, puntate – ancora una volta – sulla luminosità. Cominciate applicando un blush in crema e ricorrendo a un trucco occhi, che possa mettere in risalto il vostro sguardo. L’ideale è un ombretto in crema dalle nuance neutre come il bronzo, l’oro o il beige. Così potete, infatti, applicarlo semplicemente con le dita, sfumandolo verso l’esterno.



Altrettanto indicata è la scelta dell’eyeliner, da applicare come una leggera riga sopra la rima superiore delle ciglia. Questo renderà lo sguardo più intenso, ma senza risultare pesante. Completate, quindi, il tutto con un mascara volumizzante. Per quanto riguarda le labbra, invece, scegliete un lip balm o un rossetto che possa illuminare e idratare al punto giusto. Pensate, ad esempio, a colori come il rosa brillante o rosso soft per aggiungere un tocco di eleganza. Siete pronte ad avere un trucco luminoso da star in appena 10 minuti, per affrontare la giornata con stile? Scoprite anche il make-up autunno-inverno e come applicare l’eyeliner.