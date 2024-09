Vuoi essere sempre al passo con la moda? Scopri i colori must-have per il trucco dell’autunno inverno 2024 e trova l’ispirazione perfetta per i tuoi beauty look.

Le tendenze make up autunno inverno 2024 segnano una svolta interessante con tanti colori che riflettono un desiderio di espressione, eleganza e profondità. Il trucco si trasforma in uno strumento per sperimentare nuove nuance e texture che si adattano ai mesi più freddi, mantenendo un equilibrio tra naturalezza e teatralità.

Se da un lato infatti ci sono richiami alla natura e alle sfumature neutre, dall’altro emergono colori audaci e scelte non convenzionali, capaci di definire un look sofisticato e contemporaneo. I colori protagonisti di questa stagione celebrano una femminilità complessa, che si muove tra toni scuri e luminosi, sfumature calde e fredde. Scopriamo i colori per il make-up che accompagneranno l’autunno e l’inverno 2024.

Autunno inverno 2024, i colori di tendenza per il trucco

Uno degli aspetti più interessanti delle tendenze trucco per l’autunno inverno 2024 è l’esplorazione dei toni scuri, che donano al viso un’aura di mistero e profondità. A differenza delle stagioni passate, dove predominavano i look più naturali, questa volta i make-up artist puntano su tonalità intense e sensuali, in grado di scolpire i lineamenti e accentuare lo sguardo.

Le palette occhi invernali sono dominate da colori come il prugna, il verde bosco e il blu notte, ideali per smokey eyes dalle sfumature complesse. Il trucco occhi si fa più drammatico, con ombretti che si fondono tra di loro per creare giochi di luce e ombra capaci di enfatizzare la profondità dello sguardo. Le tonalità scure non si limitano solo agli occhi: anche le labbra sono protagoniste di questa tendenza, con rossetti borgogna e vinaccia che donano carattere a qualsiasi look, diventando l’elemento chiave di un trucco deciso.

Accanto ai toni scuri anche le tonalità naturali e terrose

Nonostante la forte presenza dei colori scuri, la stagione autunno inverno 2024 non mette da parte i look più sobri e naturali. I toni terrosi e neutri continuano a giocare un ruolo fondamentale, con un focus su sfumature che ricordano il legno, la terra e il foliage autunnale. Queste tonalità donano al viso una luminosità discreta, perfetta per chi predilige un trucco che valorizza la bellezza naturale senza eccessi.

Le nuance marroni, beige e taupe vengono utilizzate per creare un make-up occhi leggero e sofisticato, mentre sugli zigomi spiccano blush color pesca e bronzer dalle sfumature morbide, ideali per definire i volumi senza risultare troppo marcati. Anche per le labbra si vedono colori caldi e naturali, come i nude rosati e i marroni chiari, che regalano un look equilibrato, adatto sia al giorno che alla sera.

Autunno inverno, i colori metallici e i riflessi luminosi

Un altro trend interessante per l’autunno inverno 2024 è l’uso di texture metalliche e riflessi luminosi. Il make-up si arricchisce di dettagli scintillanti che, se dosati con cura, donano un tocco glamour al look, senza scadere nell’eccesso. Le ombreggiature metalliche vengono applicate soprattutto sugli occhi, con colori come l’oro antico, l’argento e il bronzo che illuminano lo sguardo e donano una luminosità quasi eterea.

Le labbra possono essere illuminate da gloss con finiture perlate, che danno un effetto tridimensionale, perfetto per chi ama un tocco di brillantezza. Sul viso, gli illuminanti in polvere o liquidi diventano essenziali per creare punti luce strategici su zigomi, arco di Cupido e dorso del naso, conferendo al viso una luminosità naturale e sofisticata. Questa tendenza è perfetta per chi desidera un look d’effetto senza ricorrere a colori troppo accesi.

La delicatezza dei colori pastello per l’autunno inverno

In contrasto con i toni scuri e metallici, la palette autunnale di quest’anno introduce anche una serie di colori pastello, rivisitati in chiave invernale. Queste nuance, normalmente associate alla primavera, si fanno spazio nel make-up invernale grazie alla loro capacità di alleggerire i look più carichi e di creare un effetto delicato e sognante.

Tra i colori più in voga ci sono il lavanda, il lilla e il rosa pallido, che vengono usati sugli occhi per creare sfumature soft, perfette per un look fresco ma ricercato. Questi toni pastello si adattano bene anche alle labbra, con rossetti dalle tonalità leggermente rosate che aggiungono un tocco di dolcezza al make-up complessivo. Anche sugli zigomi questi colori trovano spazio con blush rosati che donano un aspetto sano e luminoso, come appena accarezzato dal freddo invernale.

Il fascino del rosso, tra classico e contemporaneo

Nessuna stagione invernale sarebbe completa senza un accenno al rosso, il colore per eccellenza che attraversa le mode senza mai passare di moda. Nell’autunno inverno 2024 il rosso assume molteplici sfumature, che vanno dal classico rosso fuoco fino a tonalità più profonde come il bordeaux e il ciliegia scuro. Questi colori, soprattutto quando applicati sulle labbra, donano una carica di sensualità e sicurezza e si sposano perfettamente con un make-up occhi più discreto.

Il rosso è un colore che si adatta a molteplici occasioni: un rossetto opaco rosso scarlatto è ideale per un look da giorno elegante e raffinato, mentre un rossetto vinaccia o bordeaux, in versione satinata o lucida, è perfetto per le serate più speciali. Non solo labbra, però: il rosso compare anche sugli occhi, sotto forma di eyeliner o di ombretto per un look originale e inaspettato.

Smalti, i colori dell’autunno inverno per le unghie

Le tendenze trucco per l’autunno inverno 2024 non si limitano al viso, ma portano una ventata di novità anche nel mondo della manicure. Le unghie diventano un altro elemento su cui giocare con i colori di tendenza, e quest’anno vediamo una gamma cromatica che va dai toni neutri fino a quelli più intensi. A dominare la scena sono i colori scuri come il nero, il prugna e il blu profondo, perfetti per chi ama una manicure sofisticata e dal tocco gotico-chic.

Ma non mancano gli smalti cromati e in toni metallici come il rame e l’oro, che donano alle unghie un effetto brillante e ricercato, ideale per le festività. In parallelo per la prossima stagione si osserva anche il ritorno di colori più chiari e pastello, come il lavanda e il beige, che rendono le unghie eleganti e adatte a chi preferisce un look più delicato. Le texture variano dalle finiture opache e vellutate a quelle ultra-brillanti e lucide, offrendo infinite possibilità di personalizzazione.