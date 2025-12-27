Viaggi 2025: quali sono stati i luoghi più gettonati secondo TripAdvisor – CheDonna.it

Le destinazioni di viaggio più popolari al mondo secondo TripAdvisor per il 2025 riflettono le città in cui l’interesse dei viaggiatori è cresciuto più rapidamente tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

Queste località sono classificate in base al loro andamento. La lista si concentra principalmente su città in cui cibo, cultura e vita quotidiana sono facilmente accessibili e dove i visitatori si sentono parte del luogo, piuttosto che di passaggio.

Se non avete ancora preso in considerazione queste mete potete farci un pensierino considerato che ogni città menzionata si basa su valutazioni oneste degli utenti di TripAdvisor.

Luoghi amati dai viaggiatori nel 2025 secondo le recensioni di TripAdvisor

Casablanca, questa città affacciata sull’Atlantico sta attirando l’attenzione grazie al miglioramento delle infrastrutture turistiche e al rinnovato interesse per il Marocco urbano. La Moschea di Hassan II rimane uno degli edifici religiosi più grandi del mondo, con un minareto che raggiunge i 210 metri. Casablanca è anche il principale scalo internazionale del Marocco, con milioni di passeggeri che transitano ogni anno attraverso l’aeroporto internazionale Mohammed V.

L’interesse per Seul continua a crescere, con il K-pop, il cinema coreano, la moda, il trucco e la cura della pelle che alimentano la curiosità globale. Il sistema di trasporto pubblico della città si muove giornalmente per oltre 7 milioni di passeggeri della metropolitana. Palazzi storici, come Gyeongbokgung, si trovano a pochi minuti dai quartieri commerciali più alti.

Il fascino di Kyoto è radicato nella sua conservazione, con 17 siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO situati entro i suoi confini cittadini. L’interesse dei visitatori è aumentato con la completa riapertura del Giappone al turismo internazionale, e Kyoto rimane una delle città più visitate del paese. I viaggi stagionali aumentano durante la stagione della fioritura dei ciliegi e i mesi del foliage autunnale.

Auckland, una città portuale che beneficia del crescente appeal a lungo raggio della Nuova Zelanda e della solida connettività aerea, si trova tra due importanti bacini idrici. Ha più di 50 coni vulcanici sparsi in tutta la regione. I viaggiatori usano spesso la città come punto di partenza per viaggi on the road, regioni vinicole e isole vicine come Waiheke.

Medellín sta attirando l’attenzione per il rinnovamento urbano e l’innovazione nel trasporto pubblico. Il sistema di funivie della città collega i quartieri collinari alla metropolitana, un modello studiato da altre città in tutto il mondo. Il suo clima mite tutto l’anno, con una media di circa 22 °C, attrae i visitatori in cerca di sollievo dagli estremi stagionali.

La crescente popolarità di Lima è strettamente legata alla più ampia ripresa del turismo peruviano e all’espansione delle rotte aeree dagli Stati Uniti. La città è situata direttamente sull’Oceano Pacifico. Quartieri storici come Barranco e Miraflores continuano ad attrarre viaggiatori interessati all’architettura e ai quartieri pedonali.

Manama è una delle mete turistiche più in rapida crescita del Medio Oriente. L’aeroporto internazionale del Bahrein funge da hub centrale del Golfo e i suoi brevi tempi di volo dall’Europa e dall’Asia contribuiscono ad aumentare il numero di visitatori. La città coniuga moderni grattacieli con suq tradizionali.

Buenos Aires, la capitale argentina ha visto un’impennata di interesse legata ai tassi di cambio favorevoli per i viaggiatori stranieri. Buenos Aires presenta un’architettura in stile europeo, influenzata dall’immigrazione spagnola e italiana di fine Ottocento. La tradizione del tango rimane una delle principali attrazioni della città, con spettacoli dal vivo che si svolgono ogni sera in diversi quartieri.

Kuala Lumpur, la capitale della Malesia ha registrato una rapida crescita grazie alla sua convenienza e alla facilità di viaggio per i visitatori internazionali. Le Petronas Twin Towers si innalzano per 450 metri e rimangono tra le strutture gemelle più alte al mondo. Kuala Lumpur funge anche da hub aeronautico regionale, collegando il Sud-est asiatico con Australia, Cina e Medio Oriente.

Osaka ha beneficiato della ripresa del turismo giapponese e dello slancio dei grandi eventi in vista dell’Expo 2025. La città funge da snodo dei trasporti, offrendo collegamenti ferroviari ad alta velocità con Kyoto, Kobe e Nara in pochi minuti. La cultura del cibo di strada gioca un ruolo misurabile nelle recensioni dei viaggiatori, con piatti come il takoyaki spesso citati tra i punti salienti del viaggio.