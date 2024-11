Vestiti macchiati di candeggina: il rimedio per togliere le macchie

Le macchie di candeggina possono rovinare i capi di abbigliamento. Fortunatamente, ci sono alcuni rimedi naturali da usare.

Potrebbe capitare a tutti di avere un capo di abbigliamento, sfortunatamente, macchiato di candeggina. Si tratta di un incidente che può capitare facilmente, quando si maneggiano dei prodotti per la pulizia o, magari, durante il lavaggio. Nonostante la candeggina sia spesso usata per sbiancare e rimuovere le macchie, potrebbe lasciare aloni o segni sui tessuti colorati compromettendone l’aspetto.

Per fortuna, esistono dei rimedi per cercare di risolvere il problema e riportare i capi di abbigliamento in questione a nuova vita. Scopriamo i rimedi per i vestiti macchiati di candeggina.

Trucchi per togliere le macchie di candeggina: i rimedi della nonna

Ci sono alcuni trucchi per togliere le macchie di candeggina con successo. Tante volte è solo questione di un attimo: un attimo di distrazione che si rivela fatale e ci fa disperare ma, prima di compiere un gesto di cui ci potremmo pentire, ragioniamo. Perché a tutto, o quasi, c’è un rimedio… anche alle macchie di candeggina sui vestiti! Forse, è bastato un attimo di distrazione e, ormai, il danno è fatto. Su un jeans, una maglietta o un pantalone elegante, quella chiazza bianca o rossastra è il segno che abbiamo sbagliato o qualcosa non ha funzionato. Ma come passare dalla disperazione iniziale al sollievo finale?

Intanto, con qualche piccolo segreto che ci può aiutare a prevenire: se usiamo la candeggina, indossiamo sempre guanti da lavoro, soprattutto se abbiamo maniche lunghe addosso e, poi, facciamo attenzione alla quantità perché spesso esageriamo quando, invece, basterebbero poche gocce. Ormai, però, il danno è fatto: bisogna passare all’azione con i rimedi della nonna. I metodi per rimediare alle macchie di candeggina sui vestiti sono semplici e non ci portano via molto tempo ma, soprattutto, funzionano. Se abbiamo macchiato di candeggina un tessuto colorato e non riusciamo in nessun modo a rimediare, l’unico passaggio è usare dei pennarelli per tessuti. Si trovano facilmente nei supermercati e sono a base di ingredienti naturali: basta scegliere il colore giusto, schiarire il tessuto con un lavaggio fatto usando la candeggina e tingere nuovamente tutto. Funziona bene, soprattutto con pantaloni e jeans che avranno così una nuova vita.

Come togliere le macchie di candeggina vecchie con alcool

Come togliere le macchie di candeggina vecchie? L’alcool è una soluzione. Ma come fare? Mescolate in una tazza un bicchiere di alcool e un bicchiere di aceto bianco in parti uguali. Mettete il capo macchiato in una bacinella e imbevete un panno per pulire la cucina nel mix di alcool e aceto. Infine, applicate il panno sulla macchia, ma senza strofinare. Dovete soltanto spremerlo per liberare il liquido nella zona della macchia. Lo lasciate agire per qualche minuto e poi lavate, normalmente, con acqua fredda.

Un altro rimedio prevede l’utilizzo del tiosolfato di sodio, un prodotto che si trova facilmente in farmacia. Attenzione, però, perché si tratta di un composto molto acido e, quindi, l’obbligo è di indossare i guanti e proteggere gli occhi da eventuali schizzi. Agite con cautela, prendete una bacinella, versate un cucchiaio da minestra di tiosolfato di sodio insieme a una tazza grande di acqua tiepida e mescolate. Una volta fatto ciò, infilate nella bacinella il capo da smacchiare, lasciatelo a bagno per circa quindici minuti e, quando vedrete che la macchia di candeggina è ben coperta, tiratelo fuori. Ultimo passaggio: buttate via tutto quello che c’è nella bacinella e immergete il capo in un’altra bacinella, questa volta piena di acqua fredda. Sciacquatelo e la macchia sarà sparita.

Macchie di candeggina sul tessuto nero o bianco: bicarbonato di sodio e aceto

Come eliminare, inoltre, le macchie di candeggina sul tessuto nero o bianco? È possibile ricorrere a una soluzione preparata con acqua e aceto bianco. Quest’ultimo, infatti, vanta proprietà che aiutano a eliminare l’alcalinità della candeggina. Può essere di aiuto anche una soluzione preparata con acqua e bicarbonato di sodio, in cui immergere il capo per un’ora circa.

Sono soluzioni che è possibile passare, direttamente, sulle macchie. Infine, procedete con il lavaggio del capo seguendo il normale lavaggio delicato.