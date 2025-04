Il web in queste ore si sta scatenando: sembra che uno dei protagonisti di Uomini e Donne sia fuori dal programma.

Il dating show di Maria de Filippi continua, dopo anni, a ricevere successi di pubblico anche grazie alla sua forza di rinnovarsi. I protagonisti della trasmissione, sia tronisti che corteggiatori, sono ormai dei veri e propri personaggi che spopolano sul web.

Uomini e Donne, via dal programma: web in tilt, chi ha lasciato lo studio – chedonna.itA Uomini e Donne il trono che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori è senza dubbio quello di Gianmarco Steri, l’ex corteggiatore della tronista Martina De Ioannon che, alla fine del suo percorso, preferì Ciro al giovane barbiere.

Uomini e Donne, il dettaglio che ha messo in tilt il web

Il trono di Gianmarco Steri è un continuo di montagne russe di emozioni, diviso tra le sue corteggiatrici più agguerrite e una incertezza che in molti, tra pubblico e addetti ai lavori, hanno più volte sottolineato nelle ultime puntate.

Il percorso di Steri ha visto molti alti e bassi nelle ultime puntate, e gli esperti di gossip si sono scatenati sul web criticando il tronista ed asserendo di aver tenuto fino ad oggi la corteggiatrice Francesca solo perché piace al pubblico. Nelle puntate scorse ci sono stati momenti di tensione tra Steri e le sue corteggiatrici, due delle quali sono uscite dallo studio ma senza essere rincorse dal ragazzo, interessato invece a chiarire con Nadia al punto di raggiungerla sotto casa. Questo ha fatto infuriare le pretendenti, ed ora spunta un elemento che fa pensare ad un probabile abbandono del programma.

Parliamo di Francesca Polizzi, che ha fatto sparire dal suo profilo Instagram tutti i video e le foto relativi a Gianmarco, ed ha anche tolto tutti i tag di riferimento alla trasmissione. Sui social gli utenti e fans della trasmissione si sono scatenati, affermando che questo potrebbe essere un chiaro segnale della decisione della corteggiatrice di Steri di abbandonare il programma.

Questo cambio di strategia social risalirebbe al 15 aprile, il giorno dopo la trasmissione in cui Francesca si è sentita messa da parte da Gianmarco, che invece ha confermato di aver condiviso un secondo bacio con Nadia. Questo fatto potrebbe aver fatto traboccare il vaso e portato la corteggiatrice alla decisione di autoeliminarsi dal suo ruolo e quindi dalla trasmissione di Mediaset. Ora sono tutti in attesa di vedere se la donna si ripresenterà o meno in studio.