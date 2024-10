Le unghie senza smalto, curate e naturali, sono di tendenza. Ci sono consigli per averle eleganti e lucide.

Tutti non fanno altro che parlare di smalti colorati – che siano permanenti o semipermanenti – eppure è possibile avere delle unghie senza smalto ugualmente curate, che risultino naturali e bellissime oltre che molto chic. Insomma, negli ultimi tempi le unghie senza smalto sono di tendenza. Occorre, quindi, prendersi cura delle mani, del letto ungueale e delle cuticole come si deve.

Generalmente, infatti, il colore distrae da eventuali imperfezioni: pensiamo alle pellicine o alle unghie incavate. Come fare quindi, per prendersene cura adeguatamente? Scopriamo come avere delle unghie senza smalto curate, naturali, eleganti e lucide.

Come avere unghie senza smalto, naturali, lucide ed eleganti

Il segreto per delle unghie senza smalto, naturali, lucide ed eleganti vede protagonisti alcuni step da seguire, che non devono mancare. È bene, ad esempio, cominciare da una corretta detersione delle mani e delle unghie che va fatta ricorrendo a dell’acqua tiepida e sapone neutro, così da evitare un eventuale sfaldamento delle unghie. Una volta fatto ciò, ricorriamo all’olio per cuticole, scegliendone uno che andrà applicato con costanza: all’olio di oliva, al limone, alla mandorle, al cocco, di jojoba, all’avocado o al gelsomino, basta che abbia un elevato potere idratante e lenitivo e che sia ricco di vitamine B, B2, B3 ed E.

Per quanto riguarda l’olio di cuticole, è meglio applicarlo la sera prima di dormire. Ma come? Massaggiandolo in modo delicato e facendolo agire per tutta la notte. Altrettanto importante è limare le unghie con dei movimenti precisi, partendo lateralmente e dall’alto cercando di decidere la forma desiderata (ovale, a mandorla o quadrata). Si tratta di un passaggio importante per unghie senza smalto lunghe o corte. Ad ogni modo, due ingredienti che possono rivelarsi utili per delle unghie lucide sono il limone e l’olio di oliva, da poter usare e fare assorbire con un batuffolo o in cui immergere le mani per una decina di minuti circa.

Naked nails: i consigli per una manicure senza smalto perfetta

Premettendo che questi consigli possono essere applicati anche per delle unghie dei piedi senza smalto, le naked nails necessitano di una manicure senza smalto perfetta e che non includa, ovviamente, rosicchiamenti di alcun tipo. Si tratta, inoltre, di una procedura che andrebbe fatta una volta alla settimana.

Per delle unghie naturali, potrebbe essere utile spingere indietro le cuticole, utilizzando un bastoncino. Non vanno, però, tagliate se non sono molto spesse, perché fungono comunque da protezione contro eventuali infezioni. È importante, inoltre, applicare una crema per le mani da massaggiare fino all’assorbimento (anche fino a un paio di volte al giorno). Per quanto riguarda il procedimento per le naked nails, può essere fatto fino a tre volte a settimana. Infine, attenzione anche all’alimentazione, prediligendo alimenti ricchi di biotina – come frutta secca, lenticchie, carote, riso integrale e funghi – vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D e vitamina E.