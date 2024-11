Perché le unghie con semipermanente si spezzano: cause e rimedi

Ci sono alcuni motivi per cui le unghie con semipermanente si spaccano. Fortunatamente, è possibile seguire alcuni rimedi.

Le unghie con smalto semipermanente sono amate da molte persone, che desiderano un look curato e durevole. Si tratta di uno smalto che ha, ovviamente, una durata maggiore rispetto a quella del classico smalto, ma potrebbero capitare problemi come la rottura o la scheggiatura delle unghie.

Non è raro, infatti, che si verifichino delle unghie fragili dopo questo tipo di trattamenti. Scopriamo insieme perché le unghie con semipermanente si spezzano, le cause e i rimedi.

Perché le unghie con semipermanente si spezzano? Le cause

Perché le unghie si spezzano facilmente? Le cause per le unghie fragili, dopo il trattamento con il semipermanente, possono essere diverse. Potrebbero capitare, infatti, una cattiva applicazione, una rimozione non corretta o l’utilizzo di un semipermanente di bassa qualità. Anche un’eccessiva sollecitazione o una pessima cura potrebbero indebolire le unghie agevolando, di fatto, la rottura.

I motivi più diffusi sono, senza alcun dubbio, una preparazione sbagliata al trattamento e uno smalto semipermanente rimosso in modo errato. Le unghie, infatti, possono essere rese più fragili ed essere danneggiate. A intervenire negativamente potrebbe essere anche una lunga esposizione ai raggi UV della lampada, così come l’utilizzo di solventi chimici o il freddo che disidrata la struttura. Le unghie si spaccano anche per carenze – di vitamina A o di calcio, ad esempio – e, in questo caso, la situazione andrebbe approfondita con il consiglio di un medico.

I rimedi per rinforzare le unghie fragili

Una volta danneggiate e rovinate le unghie, è necessario ricorrere ad alcuni rimedi per rinforzare le unghie fragili dopo l’applicazione o la rimozione dello smalto semipermamente. È necessario, infatti, sanare e ripristinare con attenzioni e cure che vadano a nutrire in profondità le unghie. Per far sì che le unghie crescano sane e forti, con una lima in vetro e un apposito tronchesino bisognerà eliminare la parte rovinata delle unghie optando per una forma dell’unghia che sia rotonda.

Una volta fatto ciò, dedicate a un massaggio da effettuare con olio ristrutturante sulle unghie come olio di mandorle dolci o l’olio di oliva per nutrire la parte. Utili sono anche gli impacchi a base di qualche goccia di limone e tre cucchiai di olio, immergendo le dita per circa dieci minuti. È consigliabile usare anche uno smalto rinforzante, evitando quelli a base di formaldeide e mantenere le mani idratate con un’apposita crema per evitare zone fragili e secche. Scoprite, infine, come limare le unghie e le tendenze autunno-inverno per le unghie.