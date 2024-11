Unghie marroni: le idee sulle nuance da copiare per l’autunno

Le unghie marroni sono la scelta migliore per l’autunno. Le nuance disponibili sono tantissime e tutte cioccolatose.

Le unghie marroni sono un’opzione versatile ed elegante, adatta davvero a ogni stagione. Ancora di più, lo sono all’autunno caratterizzato da colori caldi e avvolgenti. Si tratta, infatti, di un’alternativa raffinata ai tradizionali colori neutri. Queste nuance calde e terrose sono davvero irresistibili.

Generalmente, si va dal cioccolato fondente al beige passando per diverse tonalità tutte bellissime da provare. Scopriamo alcune idee sulle nuance per unghie marroni da copiare per l’autunno.

Idee per unghie marroni quadrate, opache e altro ancora

Lo smalto marrone è il grande protagonista della stagione autunnale, capace di donare vita al vero spirito di questo periodo dell’anno. Sia che si tratti di unghie marroni quadrate, opache, a mandorla, French manicure e chi più ne ha più ne metta, una tonalità tra le più apprezzate è quella del cioccolato. In questo caso, si va dal cioccolato fondente al cioccolato al latte, ma ci sono anche nuance che tendono al caramello o al crema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mateja Novakovic (@matejanova)



Sfumature golosissime, insomma, che richiamano il cioccolato, ma anche alberi e natura. Le chocolate nail vanno bene su ogni tipo di lunghezza d’unghia e forma, immancabili per il mood autunnale. Con le unghie corte e quadrate, ad esempio, dona un risultato chic e sofisticato, ma anche alle unghie lunghe. Senza contare che il marrone è una perfetta alternativa al nero, che si sposa con qualunque tipo di carnagione.

Unghie marroni particolari, decorate e come abbinarle

Le unghie marroni possono essere anche particolari e decorate, oltre che abbinate a diversi stili e perfette per diverse occasioni. Non c’è davvero che dare libero sfogo alla fantasia! Il cioccolato può essere abbinato al beige e al nude, solo per fare qualche esempio. Il consiglio è, comunque, quello di passare uno smalto rinforzante sulle unghie, prima di dare due passate di smalto marrone cioccolato su tutte le unghie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iram Shelton (@iramshelton)



Il cioccolato al latte può essere utilizzato in versione monocromatica, ma anche bronzé con riflessi ramati che rappresenta un vero must per i look autunnali. Che dire, poi, di uno smalto con piccoli glitter o uno smalto marrone nocciola, che abbia delle note bordeaux avvolgenti e calde? Una French marrone metallica risulta particolarmente brillante. Infine, ricordate che alle unghie corte starebbe meglio una tonalità di marrone chiaro, mentre con delle unghie lunghe a stiletto o a mandorla andrebbe scelto il marrone scuro. Non dimenticate di scoprire tutte le tendenze autunno-inverno per le unghie.