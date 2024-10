Le unghie a mandorla corte sono una scelta chic e raffinata. Nate negli anni Venti, si sposano a tutti gli stili.

Quando si parla di unghie, le unghie a mandorla corte sono tra le forme più versatili ed eleganti che riguardano la manicure. Apprezzate dalle amanti della bellezza, vantano una struttura leggermente allungata e affusolata perfetta per decorazioni e per diverse occasioni.

Ovviamente, occorre sapere come crearle e, soprattutto, a chi stanno bene. Scopriamo insieme come fare le unghie a mandorla corte e come limarle.

Come fare le unghie a mandorla corte: come limarle

Per un look sofisticato, è possibile procedere con la creazione delle unghie a mandorla che fanno sembrare le dita più affusolate. Sono chiamate così proprio perché riproducono la forma di una mandorla, con la punta un po’ arrotondanta e i lati curvi. Versatili e adatte a ogni occasione, la loro realizzazione è abbastanza facile da eseguire. Come prima cosa, occorre tracciare una linea verticale al centro dell’unghia aiutandosi con un pennarello per dividere l’unghia in due parti uguali.

Una volta fatto ciò, sui lati va disegnata una linea curva per realizzare la punta arrotondata della mandorla. Ovviamente, per quanto riguarda la lunghezza della punta, questa dipenderà dalla lunghezza di partenza delle unghie stesse. Bisognerà, quindi, procedere semplicemente con la limatura degli angoli e poi eliminare la linea iniziale procedendo con il genere di nail art che si desidera.

A chi stanno bene le unghie a mandorla corte

Le unghie a mandorla naturali sono eleganti e raffinate, oltre che retrò dato che si tratta di un tipo di manicure nato negli Anni Venti e poi utilizzatissimo dalle star negli anni seguenti: da Marilyn Monroe, passando per Sophia Loren, Audrey Hepburn e altre. Le unghie a mandorla stanno bene a chi ha un letto ungueale abbastanza piatto e ampio. Le almond nails – così chiamate in inglese – sono, quindi, adatte a tutti quelli che desiderano portarle, sebbene siano sconsigliate a chi ha delle unghie abbastanza fragili.

Per quanto riguarda gli stili – oltre alle unghie a mandorla baby boomer e alle unghie a mandorla corte french – sono perfette se utilizzate in versione nude, rosse, bianche, cromate o ricorrendo ai colori pastello. Infine, le unghie a mandorle corte possono essere eseguite sia con gel che in acrilico, ma il consiglio è quello di ricorrere a dei professionisti che sappiano garantire delle unghie perfette e di una certa qualità.