Unghie glitter: le idee originali per decorazioni glam da copiare

Quando si parla di unghie glitter e decorazioni, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Colori, forme e disegni ispirati alle feste natalizie.

Le unghie glitter sono un vero e proprio must-have per le appassionate di nail art. Quando si parla di Natale, poi, è impossibile non pensare di aggiungere un tocco di scintillio alla propria manicure. Perfette per le occasioni speciali, queste unghie possono rendere ogni giorno glamour donando un effetto mozzafiato unico.

Le unghie glitter sono in grado di donare un effetto mozzafiato trasformando, di fatto, il look più semplice in un capolavoro. Scopriamo insieme di più sulle unghie glitter e le idee originali per le decorazioni più glam da copiare.

Idee decorazioni per unghie con glitter natalizie: rosso e oro ed effetto neve



Sono tante le decorazioni per unghie con glitter che si possono fare nel periodo di Natale e non solo, così da avere un tocco di scintillio e magia in più durante le festività. I glitter sono, infatti, un elemento ideale per rendere le unghie speciali. Tra le idee festive da poter copiare per quanto riguarda le unghie natalizie, ci sono le unghie con glitter rosso e oro che sono, ovviamente, i colori tradizionali del Natale, perfetti per realizzare una manicure scintillante.



Potreste, ad esempio, decorare le unghie di rosso e aggiungere del glitter dorato per concludere, solo su alcune unghie o sulle punte per un look raffinato. Che dire, poi, della neve? Potreste creare un effetto snowy con della neve glitterata, per le amanti dell’atmosfera invernale: potreste partire da una base bianca o celeste, su cui applicare dei glitter per creare un effetto che ricorda dei fiocchi di neve. Potreste, ad esempio, aggiungere dei fiocchi di neve glitterati a uno smalto bianco o trasparente, ma anche oro e rosso sono perfetti.

Unghie glitter legate al Natale: le decorazioni e i colori da copiare



Certamente, colori come il bianco, il verde e il rosso sono eleganti e perfetti per le festività. Anche oro e argento vanno benissimo, ma sono da tenere in considerazione anche nuance come il verde bosco, il blu notte e il bordeaux. Per delle unghie natalizie semplici, perché non ricorrere a delle unghie gel nude lucide con glitter?



Potreste ricorrere a del glitter dorato o argentato, da aggiungere a piccoli dettagli come alberelli di Natale, stelle comete o renne. Infine, per quanto riguarda le unghie glitter, ci sono idee originali da copiare come le unghie con effetto French con glitter per un look più elegante. Siete pronte a farvi ammirare? Scoprite di più anche sulle unghie corte e sulla tendenza unghie cromate.