Unghie corte: la manicure glamour dall’elegante e perfetto equilibrio

Se avete le unghie corte, non pensate assolutamente che non possiate permettervi una manicure estremamente glamour.

Alleate di comfort e praticità, le unghie corte non rinunciano certamente allo stile sofisticato e glamour. Si tratta di una tendenza evergreen, che sta conquistando sempre più spazio grazie alla loro versatilità e anche alla facilità di mantenimento. Al contrario di quanto si possa pensare, insomma, le unghie corte non hanno nulla da invidiare alle altre e sono raffinate e chic allo stesso modo.

Se non siete particolarmente amanti delle unghie lunghe come artigli o le unghie sono troppo fragili per essere portate lunghe, sappiate che potrete comunque sbizzarrirvi con smalti estrosi, grafiche e nail art. Scopriamo insieme di più sulle unghie corte per una manicure glamour dall’elegante e perfetto equilibrio.

Unghie corte eleganti: idee, colori e tendenze per l’autunno e l’inverno

Ci siamo abituati a vedere, praticamente ovunque, unghie lunghissime, formato XXL, ma questo non significa che anche lunghezze medie oppure inferiori non possano essere, comunque, altrettanto glamour. Le tendenze autunnali-invernali, a questo proposito, parlano chiaro: chiunque – a prescindere dalla lunghezza dell’unghia – potrà scegliere qualunque cosa dalle unghie corte French – sia classiche che declinate in chiave moderna – ai colori accesi, vivaci, originali, ma anche a quelli basic (come il bianco, tanto per citarne uno).

Sì, insomma a qualsiasi tipo di nail art: dai glitter alle applicazioni formato XXS che si potranno sposare perfettamente alla vostra manicure. Se siete fan delle unghie corte – oppure, dovete portarle per necessità – sappiate che c’è un modo per avere meno manutenzione e riuscire anche a contrastare il grigiore invernale: trattasi dello smalto total white, perfetto in ogni stagione praticamente. Possiamo evitare i colori scuri, che ci ricordano solo le giornate di pioggia – oppure, quantomeno, se proprio vogliamo optare per un nero, un chocolate, un blu notte o un verde bosco, possiamo arricchirlo con disegni, grafiche e strass – e sì, invece, a tutto ciò che è chiaro, etereo, candido.

Esiste una nuance che lo è più del bianco? Ovviamente, no. Che voi scegliate uno smalto “standard”, oppure semipermanente – come abbiamo anticipato – questo colore ha una particolarità: non richiede particolare cura. La ricrescita, infatti, sarà visibile dopo un bel po’ di tempo, a differenza dei colori accesi in cui si nota subitissimo. Provare per credere. Possiamo accogliere i colori chiarissimi che possano, quindi, essere un booster di energia nelle giornate di pioggia e freddo.

Le unghie corte semplici e colorate

Parlando di smalto e gel, le unghie corte semplici e colorate sono la scelta migliore. Oltre ai colori prima citati, sì anche a tutte le nuance del rosa – da quelle più calde all’albicocca – del celeste e ai colori tenui – come il beige, ad esempio – magari, scegliendo un effetto lip-gloss. Dal momento che è inverno e siamo sotto Natale, potreste optare anche per delle unghie dorate o argentate.

Se siete abbagliate dalla red passion, optate anche per il rosso e per qualunque sua declinazione. Qualche accostamento estremamente glamour, ad esempio, potrebbe nascere con il bianco, il rosa, il blu e chi più ne ha più ne metta. Chi ha detto, poi, che avere delle unghie corte significa necessariamente dire addio per sempre alla nail art? Non è assolutamente così. C’è, però, da dire che – ovviamente – più piccole sono le misure, inferiore dovrà essere il diametro delle decorazioni: dite addio a disegni, strass e grafiche XXL per accogliere mini-pois, brillantini e varie, ma sempre a grandezza d’unghia corta. Sbizzarritevi come volete insomma, tenendo sempre conto che l’estro dovrà pensare alle misure di cui disponete.

Infine, non dimenticate quanto sia importante cercare di valorizzare le unghie corte pensando, prima di tutto, a delle mani curate. Rimuovete, quindi, le pellicine, limate le unghie e applicate un’ottima crema idratante e dell’olio per cuticole. Scoprite anche la tendenza delle unghie cromate e le unghie autunno-inverno da copiare.