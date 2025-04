Un posto al sole, anticipazioni maggio: tensione massima tra Guido e Claudia, cosa accadrà

Le anticipazioni di Un posto al sole non fanno ben sperare per la coppia formata da Guido e Claudia. I due vivranno un momento di grande tensione che potrebbe mettere a repentaglio la loro storia.

Il mese di maggio rappresenterà un momento di svolta per numerose trame di Un posto al sole. I protagonisti della serie di punta di Rai Tre si troveranno a dover fare i conti con le scelte e le decisioni prese nel corso della stagione. Come Guido Del Bue che nei mesi precedenti ha messo in discussione la sua intera vita.

Il simpatico vigile urbano ha scelto di lasciare sua moglie Mariella per viversi la sua storia d’amore con Claudia, vecchia amica alla quale è sempre rimasto legato.

Tuttavia le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano momenti di grande tensione tra Guido e Claudia. La coppia, non nuova a momenti di difficoltà, si troverà a dover affrontare nuove sfide che potrebbero mettere in grande difficoltà la loro relazione. Dopo un periodo di grande calma, infatti, tra i due potrebbero nascere incomprensioni che potrebbero turbare la loro serenità.

Nuove tensioni in vista per Guido e Claudia, anticipazioni UPAS

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai Tre nel mese di maggio vedremo l’evolversi della storia tra Guido e Claudia. I due si renderanno infatti conto di vivere la vita con grande differenza e questo farà emergere alcuni attriti tra di loro.

Attriti che non sono certo una novità, dopotutto la loro storia d’amore è sempre stata costellata da alti e bassi. Tuttavia, quello che sarebbe potuto essere un piccolo inconveniente metterà ancora più luce sulle loro differenze.

A creare ulteriori problematiche alla relazione tra Guido e Claudia sarà il passato del vigile. Seppur sia stato Del Bue a mettere un punto al matrimonio con Mariella, la relazione di quest’ultima con Mimmo sembra non andare a genio al vigile. In particolar modo il viaggio affrontato dalla neo coppia in occasione di Pasquetta ha generato un profondo turbamento in Guido, l’uomo ha iniziato a pensare con grande nostalgia al suo passato.

La malinconia nostalgia di Michele si acuirà ancora nelle prossime settimane, tanto che sarà impossibile per Claudia non rendersene conto. Che il vigile voglia tornare sui suoi passi? Le probabilità sembrano alte, tuttavia Mariella durante la vacanza con Mimmo ha portato la relazione su un altro piano e sembra sempre più presa dall’uomo, dunque un eventuale ritorno di Guido potrebbe non sortire l’effetto desiderato.