Tutti stanno versando sale nel wc e poi tirano l’acqua: risultati sorprendenti

Basta versare il sale nel wc e tirare lo sciacquone e il risultato è sorprendente: tutti lo stanno facendo (e dovresti anche tu).

Sui social si diffondono ogni giorno trucchi e segreti per facilitare le faccende domestiche o risolvere problemi che spesso, nemmeno usando prodotti chimici che si trovano in commercio, si risolvono.

In questo caso sta spopolando un nuovo trucco in cui le persone versano del sale nel wc e poi tirano lo sciacquone. Prima di riproporre questo “esperimento”, ci si chiede a cosa serva farlo e se sia o meno pericoloso per le tubature.

Ebbene, fare questa semplice operazione è tutt’altro che pericolosa e anzi il tuo wc ne beneficerà.

A cosa serve versare il sale nel wc e tirare lo sciacquone: il trucco per risultati sorprendenti

Il bagno è la stanza della casa a cui maggiormente va prestata attenzione quando si fanno le faccende domestiche. Qui ci si dedica alla cura e all’igiene personale ed è importante che sia sempre tutto pulito e ordinato.

Inoltre, è ancora più importante che il bagno sia pulito quando ci sono ospiti che potrebbero utilizzarlo. Può essere molto imbarazzante, per esempio, quando il wc presenta delle antiestetiche macchie. Molte volte queste non vengono via neppure usando prodotti che si trovano in commercio.

Eppure usando il sale si “scioglierà” in men che non si dica anche lo sporco più ostinato. Il sale che tutti abbiamo già in cucina e che usiamo per dare sapidità ai piatti, è un rimedio portentoso per le pulizie. In questo caso, grazie alle sue proprietà naturali, è uno sgrassante efficace e molto più economico dei prodotti che si trovano in commercio.

Infatti, secondo un recente studio, il sale aiuta a eliminare le macchie ostinate, come quelle causate dal calcare, e a neutralizzare i cattivi odori. Basta aggiungere due o tre cucchiai di sale granulato in una ciotola. Quindi aggiungere 1/4 di tazza di detersivo liquido e due tazze di acqua calda.

Mescolare bene e versare il composto nel wc. Infine, lasciare agire per 10 minuti, strofinare il gabinetto (anche semplicemente usando lo scopino del bagno) e tirare il sciacquone. Questa potente crema realizzata con sale, detersivo e acqua, sarà portentosa per eliminare tutte le antiestetiche macchie che si sono accumulate negli anni (o più di recente) nel wc.

In men che non si dica il wc tornerà bianco, pulito e splendente. Insomma, ecco perché tutti stanno versando il sale nel wc: perché farà tornare come nuovo il gabinetto, senza sforzi e senza spendere soldi.