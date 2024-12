Make-up per il Capodanno: idee e tutorial per un look perfetto

Per la notte di Capodanno, oltre all’outfit, è necessario pensare anche al make-up, che dovrà illuminare il vostro viso.

Il Capodanno è il momento perfetto per sfoggiare un trucco, che riesca a esprimere la vostra personalità e stile. Sia che si tratti di una festa elegante che di una serata informale tra amici, il make-up può trasformare il nostro aspetto e farci brillare.

Occorre pensare alla pelle che dovrà essere radiosa, così come a rendere le labbra irresistibili e profondo lo sguardo. Basta seguire alcuni semplici consigli. Scopriamo di più sul make-up per il Capodanno, le idee e i tutorial per un look perfetto.

Make-up semplice per Capodanno: pelle e labbra per brillare con un trucco perfetto



Un trucco luminoso è ciò che ci vuole per la notte di Capodanno. Il consiglio è quello di iniziare con una base leggera, un fondotinta dal finish luminoso per mantenere la pelle naturale e fresca dall’aspetto sano. Aggiungete, quindi, un tocco di illuminante sugli zigomi per un effetto glow.



Per quanto riguarda le labbra, applicate un bel rossetto rosso o borgogna, ma anche un rosa malva o un tono nude andrà bene. Aggiungete del gloss scintillante, mentre una matita per delineare le labbra potrebbe aiutare a mantenere il trucco impeccabile. Il rosso, ad ogni modo – quando si parla di feste come Natale e Capodanno – è la scelta vincente.

Occhi, il make-up di Capodanno per uno sguardo profondo



Gli smokey eyes sono una delle opzioni migliori. Si potrebbe optare per colori come l’oro, l’argento, il bronzo o toni scuri come il nero o il grigio, che sono un classico per la notte di Capodanno. Perfetti anche gli ombretti glitterati o metallizzati. Ovviamente, non vanno dimenticati una linea di eyeliner e il mascara volumizzante, per definire le ciglia e donare profondità allo sguardo.



Per una serata davvero splendente, potreste, poi, decidere di applicare brillantini o strass attorno agli occhi. L’argento – come detto – è una delle nuance metalliche più amate e può essere, facilmente, abbinato al nero, così come l’oro. Entrambe sono tonalità che vanno benissimo per l’ultima notte dell’anno. Che dire, poi, di dare un tocco di luce in più? Magari, applicando sulle palpebre glitter da sfumare con un ombretto nude. Siete pronte a splendere la sera di Capodanno? Scoprite anche il look per Capodanno e come far durare l’ombretto più a lungo.