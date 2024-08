Stanca di ritoccare continuamente il trucco occhi? Leggi i nostri consigli su come far durare l’ombretto tutto il giorno, per un make up long lasting e impeccabile.

Ti è mai capitato di truccarti con cura al mattino, solo per ritrovarti a metà giornata con l’ombretto sbavato e le palpebre stanche? È un problema comune a molte donne, soprattutto in giornate calde o umide, o per chi ha la pelle grassa. Come far durare l’ombretto più a lungo? Non disperare! Un trucco occhi a lunga durata è possibile, anche senza dover rinunciare a un look creativo e sofisticato.

In questo articolo ti sveleremo tutti i segreti per un make-up occhi impeccabile e duraturo che resista alle sfide della vita quotidiana. Dalle basi della preparazione della palpebra alla scelta dei prodotti giusti, fino alle tecniche di applicazione più performanti, troverai tutti i beauty tips per ottenere un risultato professionale.

Come far durare l’ombretto più a lungo: scegli la formula giusta

Non tutti gli ombretti sono uguali, e la scelta della formula giusta è fondamentale per la durata del tuo trucco occhi. Gli ombretti in polvere sono i più comuni, ma possono risultare meno duraturi se non applicati correttamente.

Opta per formule pigmentate e a lunga tenuta. Le formule vincenti sono gli ombretti in crema, più duraturi rispetto a quelli in polvere libera. Offrono un’alta pigmentazione e una texture cremosa che si fonde perfettamente con la pelle. Sono ideali per chi ha le palpebre secche e per creare look intensi.

Possono essere usati anche come base per ombretti in polvere, creando una doppia protezione contro lo sbiadimento. Presta inoltre attenzione alla presenza di ingredienti come siliconi e polimeri, che aiutano a fissare il colore e a prevenire le sbavature.

Gli ombretti in polvere pressata, versatili e facili da sfumare, sono disponibili in tantissimi colori da scegliere in base al colore degli occhi, e sono perfetti per creare look più sofisticati e duraturi. Per un trucco veloce e per ritocchi durante la giornata prova gli ombretti in stick, pratici e facili da applicare. Per chi preferisce una tenuta extra, gli ombretti liquidi sono un’ottima opzione: garantiscono un colore intenso e a prova di pieghe.

I segreti per un ombretto a lunga durata

La preparazione delle palpebre è altrettanto importante per far durare l’ombretto. Detergile accuratamente utilizzando un detergente delicato per rimuovere ogni traccia di sebo e trucco residuo. Poi tonifica applicando un tonico per equilibrare il pH della pelle e prepararla al trucco. Infine idrata la zona perioculare utilizzando una crema occhi idratante.

Se vuoi far durare l’ombretto più a lungo applica il primer occhi. Questo prodotto crea una base uniforme sulla palpebra e aiuta l’ombretto a fissarsi meglio. Scegline uno adatto al tuo tipo di pelle. Il primer non solo migliora la durata dell’ombretto, ma intensifica anche i colori, rendendoli più vividi.

Dopo aver preparato adeguatamente la palpebra è importante considerare come applicare l’ombretto per garantirne la massima durata. Esistono diverse tecniche e strumenti che possono fare la differenza. Il tipo di pennello che utilizzi per applicare l’ombretto influisce significativamente sulla durata del trucco.

La scelta dei pennelli e le tecniche di applicazione

I pennelli piatti sono ideali per depositare il colore in modo concentrato sulla palpebra, mentre quelli da sfumatura, con setole morbide e arrotondate, aiutano a distribuire il prodotto uniformemente senza creare striature.

Per far durare l’ombretto più a lungo quando lo applichi inizia con un pennello piatto per pressare il prodotto sulla palpebra, piuttosto che strofinarlo. Questo metodo permette una maggiore adesione alla base, evita il fastidioso effetto fall out dell’ombretto e assicura che il colore rimanga intenso e a lungo.

Utilizza pennelli di diverse dimensioni e forme per creare sugli occhi sfumature degne di una make up artist. Parti dai colori più chiari e sfuma verso i più scuri. Un’altra tecnica efficace per far durare l’ombretto più a lungo è la stratificazione.

Dopo aver applicato il primo strato di ombretto, tampona delicatamente la palpebra con un fazzoletto di carta per rimuovere eventuale eccesso di prodotto. Poi applica un secondo strato di ombretto, utilizzando un colore simile o leggermente più scuro. Questa tecnica non solo intensifica il colore, ma aiuta anche a fissare meglio l’ombretto, prevenendo sbavature e pieghe durante la giornata.

Infine fissa il colore applicando una leggera velatura di cipria trasparente sulla palpebra mobile e utilizzando uno spray fissante per tutto il viso, per prolungare la durata di tutto il trucco.

Consigli aggiuntivi per far durare l’ombretto più a lungo

Eccoti infine qualche beauty tip in più per un make-up occhi long lasting

Scegli la base giusta: un fondotinta o una BB cream a lunga tenuta aiuterà a mantenere il trucco impeccabile tutto il giorno.

Evita di toccare gli occhi: una volta applicato il trucco, evita di sfregarti gli occhi per non rovinare il make up. Se hai l'abitudine di strofinarti gli occhi, prova a farlo con un fazzoletto pulito. La cosa migliore per far durare l'ombretto a lungo e mantenere il trucco intatto è evitare il contatto diretto.

Struccati correttamente: utilizza un bifasico specifico per rimuovere il trucco waterproof e nutrire le ciglia.

Proteggi il tuo makeup: se indossi occhiali o lenti a contatto, assicurati che siano puliti per evitare che il trucco si sbavi.

Rinnova il trucco durante la giornata: porta con te una mini palette di ombretti e un pennellino per ritocchi veloci.

Adesso che conos i tutte queste informazioni il trucco occhi non avrà più segreti!