Trucco occhi permanente: pro, contro e quanto dura

Il trucco permanente è un trattamento beauty ormai particolarmente diffuso, che ha dei vantaggi ma anche delle controindicazioni da valutare.

Noto come trucco semipermanente o micropigmentazione, il trucco agli occhi permanente è una tecnica che si sta ritagliando sempre più spazio nel mondo della bellezza. È un trattamento che consente di ottenere un bellissimo make-up occhi impeccabile, senza la necessità di doverlo applicare quotidianamente.

Ottimo per chi desidera essere sempre truccata e ha poco tempo da dedicare allo specchio, consente di correggere anche alcune imperfezioni donando profondità allo sguardo. Scopriamo di più sul trucco occhi permanente, sui pro e contro e quanto dura.

Trucco occhi permanente: cos’è e pro e contro

Il trucco occhi permanente è la soluzione ideale – come detto – per chi non ha molto tempo da dedicare al trucco la mattina o sogna di essere sempre pronta e perfetta in ogni occasione. In questi casi, si tratta, dunque, della soluzione ideale! È un trattamento estetico di dermopigmentazione che inserisce dei pigmenti sottocute bioriassorbibili. Si tratta, dunque, di una procedura, per alcuni versi, simile a quella per i tatuaggi. In realtà, viene utilizzato il dermografo che è un dispositivo diverso e che utilizza aghi più sottili e piccoli. Grazie a questa tecnica, si lavora su occhi, sopracciglia e labbra correggendo, in alcuni casi, anche imperfezioni.

Il trucco permanente agli occhi fa male? Quando si parla di trucco permanente agli occhi si parla, soprattutto, di eyeliner. Possono esserci, però, pro e contro, come detto. Parlando di effetti collaterali e controindicazioni, ad esempio, potrebbe manifestarsi gonfiore agli occhi, soprattutto quando la procedura non è eseguita correttamente. Allo stesso modo, potrebbe essere il caso di evitare in presenza di patologie della pelle o allergie. Insomma, per il trattamento è importante affidarsi esclusivamente a dei professionisti seri, chiedendo anche il parere medico prima di agire.

Trucco permanente occhi: quanto dura e quando farlo?

Generalmente, si tratta di un trattamento che dura dai nove mesi a un anno. Si tratta, infatti, di un procedimento influenzato da alcuni fattori come l’esposizione al sole, il tipo di pelle e lo stile di vita. È necessario, quindi, poi procedere con dei ritocchi che correggono colore e forma per un trucco sempre impeccabile.

Ci sono, poi, casi in cui questo tipo di trucco può durare diversi anni. Ma quando farlo? È meglio prediligere una stagione come l’autunno, in cui la pelle è meno stressata. In estate, ad esempio, sarebbe più complicato per via dell’esposizione solare maggiore. Scoprite anche come truccarvi in base alla forma del viso.