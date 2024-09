Un trucco ben riuscito non è soltanto il risultato della scelta delle tonalità giuste o delle tendenze del momento. Sappiamo bene che ad ogni tipo di carnagione dona un colore piuttosto che un altro, e questo vale nella scelta dell’ombretto ma anche del rossetto e del blush. Oltre a tenere contro dell’incarnato, delle mode e delle preferenze personali, quello che conta davvero è saper valorizzare la forma del proprio viso attraverso il trucco. A questo essenzialmente serve il make-up, come ci insegnano i professionisti.

Ogni viso infatti ha una sua unicità, una forma diversa e un insieme di caratteristiche che possono essere esaltate o armonizzate attraverso l’arte del trucco. Uno dei migliori alleati è un contouring ben eseguito, che insieme ad altre tecniche di make-up riesce a scolpire e valorizzare i nostri lineamenti, facendoli risaltare al meglio. Anche truccare gli occhi in base alla forma del viso è un passaggio essenziale per ottenere un beauty look equilibrato e per valorizzare al massimo la nostra bellezza naturale. Il trucco quindi non è solo una routine di bellezza, ma un mezzo che ci permette di giocare con i nostri tratti, esaltandoli e rendendoli ancora più affascinanti. È l’arte di trovare l’equilibrio perfetto tra colore, ombra e luce. Vediamo allora qual è il trucco migliore in base alla forma del viso.

Viso ovale, come valorizzare questa forma con il trucco

Le donne con il viso ovale sono considerate fortunate, perché questa forma è equilibrata e simmetrica. Gli zigomi sono leggermente più larghi della fronte e del mento, e creano una forma armoniosa. Se hai il viso ovale dunque l’obiettivo è semplicemente sottolinearne la naturale simmetria. Puoi quindi giocare con un contouring leggero per definire i lineamenti senza esagerare.

Concentrati sulle guance: scegli un blush adatto al tuo incarnato e stendine un tocco sugli zigomi, sfumandolo verso le tempie. Illuminerà il viso donandogli freschezza. Per gli occhi e le labbra sei libera di sperimentare con qualsiasi tipo di look, da quello naturale a quello più audace. Un consiglio in più: le sopracciglia ben definite sono fondamentali per incorniciare il viso ovale, ma evita forme troppo angolari. Meglio una linea morbida che segue l’arco naturale.

Viso tondo, il make-up per allungare e definire

Il viso tondo si distingue per la sua lunghezza e larghezza quasi simili, con linee dolci e arrotondate. Le guance sono spesso piene e gli angoli del viso sono poco pronunciati. L’obiettivo del trucco in questo caso è snellire, e il contouring è l’alleato principale. Applica una terra opaca sulle tempie, sotto gli zigomi e lungo la mascella, per creare ombre che allungheranno e scolpiranno il viso. Il blush va applicato più in alto, quasi verso la parte esterna delle guance, sfumandolo verso l’alto per un effetto “lifting”.

Anche le sopracciglia sono importanti: cerca di mantenere una forma leggermente angolata, in modo da allungare il viso. Un consiglio in più: se hai il viso tondo, per il make-up occhi preferisci ombretti scuri e mascara volumizzanti. In questo modo attirerai l’attenzione verso l’alto, creando verticalità nel viso.

Il viso quadrato, il trucco per ammorbidire la forma

Nel viso quadrato la fronte, gli zigomi e la mascella hanno quasi la stessa larghezza. I tratti sono marcati, con angoli ben definiti, soprattutto nella zona della mascella. Lo scopo del trucco per chi ha il viso quadrato è quello di ammorbidire i tratti e dare un senso di verticalità. Inizia dal contouring applicando una terra scura sui lati della mascella e delle tempie per smussare le linee rigide. Il blush dovrebbe essere sfumato al centro delle guance, concentrandosi sugli zigomi per addolcire il viso.

Per quanto riguarda il trucco occhi, per questa forma di viso le forme arrotondate sono le migliori. Un eyeliner con una linea morbida o uno smoky eye delicato possono equilibrare la durezza della mascella. Un consiglio in più: per un effetto ottico che allunga il viso, applica l’illuminante sulla parte centrale della fronte e del mento.

Il viso a cuore, come bilanciare la fronte ampia

Il viso a cuore si caratterizza per una fronte più larga e per un mento stretto e appuntito. Gli zigomi sono spesso ben evidenti e la mascella tende a restringersi verso il basso. Con il viso a cuore l’obiettivo del trucco è bilanciare la larghezza della fronte e il mento sottile. Applica la terra lungo l’attaccatura dei capelli per “accorciare” visivamente la fronte, mentre sugli zigomi sfuma il blush verso l’esterno, mantenendolo morbido e naturale.

L’illuminante è il tuo migliore amico: applicalo sulla parte alta degli zigomi e sul mento per bilanciare la forma del viso. Un consiglio in più: un rossetto luminoso o gloss aiuterà a portare l’attenzione sulla parte inferiore del viso, bilanciando la fronte.

Come equilibare un viso allungato con il trucco

Il viso allungato si distingue per la sua lunghezza maggiore rispetto alla larghezza. La fronte, gli zigomi e il mento sono generalmente proporzionati, ma la struttura è più lunga rispetto ad altre forme. Per bilanciare la lunghezza del viso il contouring dovrebbe concentrarsi su fronte e mento: applica la terra sull’attaccatura dei capelli e sotto il mento per accorciare visivamente il viso.

Il blush va applicato orizzontalmente sulle guance, creando così l’illusione di un viso più largo. Anche le sopracciglia giocano un ruolo importante: cerca di mantenere una forma piatta, evitando troppi archi, per evitare di allungare ulteriormente il viso. Un consiglio in più: un rossetto intenso può distogliere l’attenzione dalla lunghezza del viso, equilibrandone i tratti.

Sapersi truccare in base alla forma del viso è una vera arte, ma una volta scoperti i piccoli trucchi e segreti è sorprendente vedere come il make-up possa esaltare al meglio ogni lineamento. Senza dimenticare mai che la bellezza è soggettiva, e la cosa più importante è sentirsi bene con sé stesse.