Con gli sconti Thun fino al 50% su tanti articoli puoi arredare la tua casa con stile o trovare il regalo perfetto senza spendere una fortuna.

Thun, un brand amato da generazioni, è sinonimo di tradizione, qualità e dolcezza nel mondo del design decorativo. Fondata nel 1950 dalla Contessa Lene Thun, l’azienda altoatesina ha saputo conquistare il cuore di molti con i suoi articoli in ceramica dipinta a mano. Simbolo di amore, famiglia e momenti di gioia, Thun ha creato una gamma di prodotti che unisce l’artigianato tradizionale a uno stile unico e riconoscibile. Tra i suoi pezzi più iconici spiccano gli Angeli Thun, rappresentazioni di serenità e purezza che incarnano lo spirito del brand.

Oggi, grazie a sconti fino al 50%, è possibile arricchire la propria casa o trovare idee per i regali di Natale che mantengono il loro fascino senza tempo. Ecco una selezione di articoli imperdibili tra quelli in promozione, per cogliere l’opportunità di avere un pezzo di storia del design a un prezzo davvero speciale.

Articoli Thun per la casa scontati al 50%

Perché non pensare già alla prossima primavera? Il set da caffè Florianne, scontato del 50%, è un invito a farlo. Ispirato ai delicati fiori di camomilla, tarassaco e calendula, questo set include due tazzine da caffè e una zuccheriera. Le decorazioni richiamano le maioliche tradizionali, reinterpretate in chiave moderna secondo lo stile inconfondibile di Thun. Nonostante ci troviamo in autunno, è il momento perfetto per approfittare dell’offerta.

La collezione Thun Heritage è un omaggio alle radici storiche del brand, ispirata direttamente all’archivio della Contessa Lene. Tra i pezzi più preziosi, il cachepot in ceramica, perfetto per decorare la tua casa con un tocco di eleganza o per fare un regalo raffinato. Questo vaso decorativo, con le sue delicate decorazioni e la finitura a mano, porta nella tua casa il fascino della tradizione Thun. Ideale per accogliere piante da interni o come oggetto da collezione.

Per gli amanti delle tisane e delle bevande calde, la tisaniera in ceramica della linea Heritage è l’accessorio ideale per questo autunno. Con il suo design elegante e le decorazioni ispirate alla natura, questo pezzo non è solo funzionale, ma anche un elemento di stile per la tua cucina o il tuo soggiorno. Un’occasione imperdibile per acquistare un oggetto prezioso a un prezzo scontato e rendere ancora più speciali i tuoi momenti di relax.

I diffusori di fragranze e le candele Thun scontate del 50%

La casa non è solo estetica, ma anche profumo. I diffusori di fragranze ricaricabili Thun Fragances, disponibili in diverse grandezze e profumazioni, sono un modo raffinato per creare un’atmosfera accogliente. Tra le fragranze più amate troviamo Light Moment, Rosy Sunrise, Orange Sunset, Tea Afternoon e Sweet Morning.

Questi diffusori combinano design elegante e funzionalità e possono essere ricaricati per personalizzare l’ambiente con il profumo preferito. L’offerta scontata del 50% rende questo acquisto un’opportunità unica per rinnovare l’aria di casa.

Tra gli articoli in promozione ci sono anche le candele profumate in diverse fragranze: Lavanda Moon, che riporta con la mente ad un campo di lavanda appena fiorito, la candela Tea Afternoon, dalle note fruttate e speziate al cuore di fiori di vaniglia e caramello.

La candela Light Moment dal profumo delicato e fresco grazie alle note agrumate di limone e lime, la candela Rosy Sunrise, un mix fiorito di rosa, magnolia e geranio, la candela Orange Sunset, un bouquet di uva rossa e frutti di bosco unito al mix di legni e fiori. E infine la candela Sweet Morning che combina note marine con le più vivaci note legnose e fruttate.

Gli iconici Angeli Thun ora scontati fino al 50%

Gli Angeli Thun sono uno dei simboli più riconoscibili del brand. Realizzati in ceramica dipinta a mano, rappresentano la serenità e la purezza, rendendoli perfetti come decorazioni o regali speciali. Tra gli articoli con lo sconto del 50% ci sono gli angeli Thun, sia in versione media che grande, che stingono tra le mani fiori colorati.

È possibili acquistare anche alcuni angeli della la linea Sweet Christmas In promozione con il 30% di sconto, come l’Angelo su stella cometa, l’Angelo su luna, l’Angelo su stella e la coppia di angeli su nuvola. Questi pezzi portano in casa un tocco di dolcezza e spiritualità, e sono ideali da regalare durante le festività natalizie.

Gli animali in ceramica da acquistare con lo sconto

Tra le creazioni più amate del brand altoatesino ci sono anche le statue in ceramica dipinte a amano che raffigurano cani, gatti e l’orsetto Teddy, e in questo periodo alcuni articoli si possono comprare con uno sconto del 30%.

Tra questi il gatto con topolino o con ampolla e pesciolino, il cane con farfalla o con fiore, o Teddy con un uccellino su nuvola, una creazione speciale che sarà sicuramente gradita come portafortuna per la nascita.

In promozione anche tanti articoli dedicati ai bambini

La linea Baby di Thun, dedicata ai più piccoli, offre dolcissimi articoli in cotone che sono perfetti anche come idee regalo. In promozione al 30% troviamo il set bavetta e scarpine neutro, realizzato in morbido cotone e caratterizzato da decorazioni neutre con l’iconico angelo Thun. Questo set è l’ideale per i neonati perché unisce praticità e dolcezza in un unico prodotto.

Il set pappa in melamina outdoor è un altro articolo perfetto per i primi pasti dei più piccoli. Disponibile in colori neutri, è decorato con l’iconico angelo Thun e pensato per essere utilizzato all’aperto, grazie alla sua resistenza. È un regalo ideale per neonati o per le prime esperienze a tavola in famiglia che unisce praticità e design.

Quando si è fuori casa con un neonato, il kit fasciatoio da viaggio è un accessorio indispensabile. Thun ha creato una versione pratica e portatile, perfetta per i genitori che non vogliono rinunciare allo stile anche nei momenti di cambio del bebè. Realizzato con materiali di qualità e decorato con l’inconfondibile tocco Thun, è ora scontato del 30%, un’ottima occasione per acquistarlo.

Un’altra proposta imperdibile della linea Baby è il pigiama in morbido cotone per neonati, disponibile nella taglia 1-9 mesi. Decorato con tenere immagini dell’iconico angelo Thun, è perfetto per garantire al tuo bambino il massimo del comfort durante il sonno. Inoltre, grazie allo sconto del 30%, diventa anche un’idea regalo che sarà senz’altro super gradita.

Infine, tra gli articoli in promozione al 30% troviamo i portafoto con l’angelo Thun, perfetti per conservare i ricordi più belli. Disponibili in versioni dedicate a bimbo, bimba oppure unisex, decorato con l’iconico orsetto Teddy circondato da palloncini colorati. Un’aggiunta dolcissima per la camera dei più piccoli.

Gli articoli Thun, scontati fino al 50%, rappresentano un’occasione unica per aggiungere un tocco di eleganza e dolcezza alla tua casa o per fare regali significativi. Che si tratti di pezzi iconici come gli Angeli o di novità per la casa e per i più piccoli, ogni articolo Thun porta con sé la tradizione e la qualità di un brand che ha saputo conquistare generazioni con il suo stile inconfondibile. Approfitta ora di queste promozioni per arricchire il tuo mondo con la magia di Thun!