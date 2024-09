Portafortuna per neonati: il regalo di buon augurio per la nascita

Quando arriva una nuova vita, si possono fare dei piccoli regali. Come teneri portafortuna per neonati, carichi di significato e affetto.

Il momento dell’arrivo di un bambino e’ sempre grande gioia, non si può descrivere semplicemente a parole. Inizia, infatti, un nuovo entusiasmante capitolo per la famiglia. In questo momento speciale, è possibile fare un regalo di buon augurio per la nascita.

È, ad esempio, possibile optare per dei carinissimi portafortuna per neonati. Questa è una tradizione radicata in diverse culture. Scopriamo alcuni dei portafortuna per neonati da poter scegliere.

Portafortuna per neonato: bracciale, spilla in oro e scarpine

I portafortuna per neonati simboleggiano serenità, speranza e amore. Esistono diversi tipi di portafortuna che possono essere di buon auspicio: oggetti speciali che possono accompagnare il piccolo nel suo percorso di felicità e crescita. Regalare un piccolo portafortuna a un neonato è un gesto che vuol dire affetto. Una delle idee è quella di regalare un bracciale: esistono braccialetti realizzati in materiali naturali, come il silicone o il legno e che possono essere portati come simbolo di protezione.

Come portafortuna per neonato anche una spilla in oro o dei ciondoli potrebbero andare bene: si tratta di piccoli charm che possono essere attaccati, ad esempio, al passeggino o alla culla e che possono raffigurare simboli come quadrifoglio o stelle. Anche delle scarpine di stoffa – per vestire il bambino ai primi freddi di stagione, ad esempio – sono un regalo ideale, in quanto queste sono simbolo di protezione e cammino. Insomma, quando si parla di neonati, ci si può comunque sbizzarrire cercando di trovare dei piccoli pensierini che siano dolci, unici e carichi di amore verso il piccolo.

Medaglione portafortuna per carrozzina e altri portafortuna per bambini

Un medaglione portafortuna per carrozzina è un’altra idea che si può mettere in pratica, così come quella del tradizionale e sempre ben accetto cucchiaino d’argento: quest’ultimo è un vero classico raffinato e chic, che può rappresentare un ricordo quando il bimbo crescerà.

Infine, è possibile pensare alle classiche copertine o bomboniere: una copertina – anche personalizzata con dei simboli o messaggi ricamati – è un’idea regalo di nascita perfetta e anche molto utile; una bomboniera per la nascita, invece, dà il benvenuto al neonato ed è un modo per augurargli buona fortuna.

A questo proposito, in commercio esistono tanti tipi di bomboniere: ad esempio, ne possiamo trovare con angioletti, campanelle, quadrifogli, stelle o coccinelle su portafoto o altri souvenir come i peluche (ricordiamoci, però, di lavare i peluche per tenerli sempre puliti, a prova di bimbo). Tutti questi regali sono simbolo di condivisione della gioia per il nuovo arrivo in famiglia.