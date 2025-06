Terremoti in Rai, i conduttori riconfermati in autunno (e quello no): la lista aggiornata

A Viale Mazzini fervono i preparativi in vista della prossima stagione. L’impressione è che ci si trovi ancora in alto mare dovendo sistemare diverse caselle vuote.

Il carrozzone della Rai va avanti da sé, con i suoi (tanti) dubbi ed i suoi (pochi) incontrastati re. La stagione autunnale è assai più prossima di quanto affermino i nostri cari e vecchi calendari, soprattutto quando le decisioni da prendere e le caselle da occupare al meglio sono ancora numerose.

I pochi punti fermi di Viale Mazzini, da Carlo Conti a Stefano De Martino, da Mara Venier ad Antonella Clerici fino a Caterina Balivo ed Alberto Matano, rappresentano i piatti forti cui sarà necessario, però, aggiungerne di altri, perché la concorrenza non attende che Mamma Rai si ‘sistemi’ con calma. Quindi tanti grandi nomi ‘sicuri’ ma altrettanti nomi di ‘prestigio’, con in più il ‘fuoriclasse assoluto‘, che vivono in un limbo.

Le terze serate grazie ad Eleonora Daniele, Bruno Vesta e Francesco Giorgino fanno dormire sonni tranquilli ai responsabili dei palinsesti. E’ altrove che montano dubbi inquietanti. Da decidere il futuro di Serena Bortone, caduta in disgrazia dopo la censura del monologo sull’antifascismo di Antonio Scurati ospite di Oggi è un altro giorno e mandata ad espiare la colpa a Radio 2 dove conduce 5 in Condotta.

Rai, come si cambia per contrastare la concorrenza

Una situazione delicatissima la sta vivendo Alessia Marcuzzi. La conduttrice è reduce dal flop di Obbligo o Verità su Rai 2 e dal semi flop di Boomerissima. La Rai si attendeva molto da Alessia Marcuzzi ma non è arrivato nemmeno il poco e questo potrebbe condurre addirittura a decisioni estreme.

Decisioni che si attendono anche per un volto storico della Rai, ovvero Federica Sciarelli, giunta ad un passo dalla pensione. Si studia, di concerto tra le parti, una soluzione che permetta alla nota giornalista e conduttrice di portare a termine la stagione televisiva 2025-26. E poi c’è l’unico vero, ‘cavallo di razza‘ in mano a Viale Mazzini, a parte l’iconico cavallo simbolo da sempre dell’azienda, ovvero Fiorello.

Fiorello è tornato in radio con il suo nuovo show Radio 2 Radio Show – La Pennicanza, ma non appare affatto convinto di ritornare in video. In Rai Fiorello ha contratto e compenso in bianco, può fare ciò che vuole, quando vuole. Al momento però non sembra impossessato dal ‘sacro fuoco‘. In una fase in cui il servizio pubblico sta palesando diverse pecche il genio di Catania non vuole ergersi a salvatore della patria.

Ed intanto si registra un altro possibile addio. Simona Ventura passa a Mediaset in veste di opinionista de L’Isola dei Famosi. Il programma L’Ignoto – The Unknown, passa pertanto nelle mani di Elettra Lamborghini, mentre Citofonare Rai 2, condotto dalla Ventura insieme a Paola Perego, rimane tra color che son sospesi.