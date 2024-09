Temptation Island, Filippo Bisciglia si lascia sfuggire lo spoiler: clamorosa anticipazione

A poche ore dal via della nuova edizione di “Temptation Island” Filippo Bisciglia ha dato un’anticipazione inaspettata: i fan scalpitano.

Nessun appuntamento alla prossima estate, come accaduto negli anni passati, nel 2024 “Temptation Island” è pronta a raddoppiare con un’edizione semi-autunnale, che vedremo in onda a partire da martedì 10 settembre. Mediaset ha scelto di puntare forte sul reality, che solo poche settimane fa ha totalizzato punte del 30% di share, per questo è convinta che i fedelissimi del programma siano pronti a un’altra full immersion televisiva, nonostante ora la concorrenza sia certamente più agguerrita (nelle prossime settimane il martedì è in arrivo anche la Champions League).

éL’adrenalina da parte dei telespettatori che seguono il format da tempo è già fortissima, soprattutto perchè tanti vogliono conoscere le coppie che sono state selezionate e i motivi che li hanno spinti a partecipare. Fare un’avventura come questa è certamente cruciale per il futuro di molti rapporti, ma molti ritengono che arrivare a un dentro o fuori definitivo quando c’è uno stato di crisi che dura da tempo sia ideale per il bene di entrambi.

Filippo Bisciglia non resta in silenzio: cosa accadrà a “Temptation Island”

In genere quando manca poco alla messa in onda di un programma attesissimo, come è il caso della nuova edizione di “Temptation Island”, si cerca sempre di mantenere il più possibile il riserbo, così da accrescere la curiosità dei telespettatori. Filippo Bisciglia non sembra però essere riuscito a trattenersi del tutto, consapevole di come questo non contribuirà quasi certamente a un calo di telespettatori.

“Se durante la penultima puntata di Temptation Island mi avete visto camminare adesso ho corso. E non solo su terra ferma” – ha detto il conduttore ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Lo spoiler è quindi importante, ma comunque ancora generico, non si sa infatti quale sia il motivo che possa avere spinto l’ex “gieffino” a fare una sorta di maratona per gestire le coppie che hanno scelto di partecipare.

Chi ha seguito l’ultima edizione ricorderà certamente una scena memorabile, quella che ha avuto per protagonista Lino e Alessia, che è stata a tratti surreale. La ragazza ha infatti chiesto il falò di confronto in più occasioni, stanca di vedere il fidanzato troppo vicino alla tentatrice, ma lui ha sempre fatto come se niente fosse, rifiutando sempre. A eccezione dell’ultima volta, quando inevitabilmente è stato costretto a presentarsi, visto che la 30enne non aveva più intenzione di restare nel villaggio. Questo non è bastato comunque per salvare la loro relazione, anche se a breve lui lo vedremo nella ‘Casa’ del “Grande Fratello”.

In occasione della sua presenza nello studio del programma di Canale 5 in onda nel weekend, Bisciglia ha inoltre rivelato quale sia la scaramanzia che lui porta avanti da tempo con la speranza che il reality possa andare bene. “A cena deve esserci sempre prosciutto e melone. Devo guardare la puntata da solo. Alle 21 e dodici scrivo a Mery: “mer*a e lei deve rispondere “me**a con tre puntini. Pamela guarda i commenti su X che sono molto divertenti” – ha raccontato.

Mangiare prosciutto e melone nelle prossime settimane potrebbe essere difficile, ma poco importa, l’auspicio è che chi ama il programma non lo abbandoni. E difficilmente questo accadrà.