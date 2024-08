Filippo Bisciglia, finalmente l’annuncio che tutti aspettavano: la notizia scatena il web

L’amato conduttore Filippo Bisciglia, reduce da un’estate ricca di successo, ha dato un annuncio che tutti aspettavano.

Filippo Bisciglia è l’amato conduttore di Temptation Island, uno dei programmi più amati di Canale 5. Sensibile, empatico e simpatico, il presentatore romano ogni estate entra nel cuore degli italiani che seguono le storie delle coppie che decidono di mettere alla prova il proprio amore partecipando al famoso reality che conduce.

Filippo, che ha anche lui alle spalle l’esperienza di un reality show (dato che ha partecipato al Grande Fratello 6 nel 2005), è fidanzato da anni con la showgirl Pamela Camassa. È proprio in questo periodo d’oro che sta vivendo che il conduttore ha voluto fare un annuncio bellissimo, che in realtà tutti aspettavano.

L’annuncio inaspettato di Filippo Bisciglia

Dopo un’estate ricca di successi, dato che il suo Temptation Island è stata una delle trasmissioni più viste della bella stagione, Filippo Bisciglia ha voluto dare a tutti i suoi follower una bellissima notizia.

In una foto postata su Instagram in cui si mostra sorridente, con maglia rosa salmone e scarpe abbinate, bermuda bianche e occhiali da sole scuri, il presentatore romano ha voluto dare una bella notizia a tutti coloro che lo seguono. Nello scatto, sopra di lui c’è la scritta “Temptation Island”: infatti, l’annuncio riguarda proprio la seguitissima trasmissione di Canale 5.

Filippo scrive in didascalia: “… a volte ritornano… siamo carichi…”. Con questo post, infatti, Bisciglia annuncia che è in arrivo una nuova edizione di Temptation Island. Infatti a settembre, precisamente il 10, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island Winter, vale a dire la versione invernale del seguito e amato format estivo.

Stando alle prime indiscrezioni il programma dovrebbe essere costituito da 6 puntate con 7 nuove coppie. Dopo Tony e Jenny, Matteo e Siria, Martina e Raul, Alessia e Lino, il pubblico è pronto ad appassionarsi alle storie e alle dinamiche che si creeranno per i nuovi protagonisti del programma, anche se per il momento non sono trapelate notizie sui nuovi personaggi e le nuove coppie.

Quello che si sa è che le registrazioni dovrebbero partire in questi ultimi giorni di agosto e le riprese avverranno sempre in Sardegna. Il pubblico ovviamente ha accolto molto positivamente l’annuncio di Filippo Bisciglia e già non vede l’ora di rimanere incollato al televisore fra filmati, falò di confronti e gli intrighi di una nuova scoppiettante edizione di Temptation Island.