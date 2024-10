Tailleur: i colori di tendenza per la stagione autunno-inverno

Evergreen tra i più amati, il tailleur va di moda anche nella stagione autunno-inverno con tanti colori tutti da scoprire.

La stagione autunno-inverno porta con sé una ventata di cambiamento. Anche quando si parla di moda, è chiaro che i colori che fanno tendenza non sono quelli delle stagioni precedenti. Se gli anni passati i colori dalle sfumature accese erano stati protagonisti, adesso c’è un ritorno ai colori più avvolgenti.

Tra i colori moda che riguardano la prossima stagione autunnale-invernale, non c’è che l’imbarazzo della scelta anche se si parla di tailleur. Scopriamo insieme quali sono i colori di tendenza dei tailleur per la stagione autunno-inverno 2024-2025.

Tendenze tailleur, i colori dell’autunno-inverno: cioccolato, bianco, giallo burro, beige e caramello

Tra i colori di tendenza, parlando di moda e tailleur, per l’autunno-inverno ci sono – senza alcun dubbio – il marrone nella sua sfumatura cioccolato, il classico bianco e il giallo burro. Minimalista e senza tempo, il tailleur non passa mai di moda e può essere indossato anche in beige, abbinandolo – ad esempio – ad accessori in vernice come delle Mary Jane.

Anche in versione tweed, il marrone – con delle trame in arancione – è la scelta migliore. Il color cioccolato, infatti, resta un’ottima alternativa per la sera al posto del classico nero (che va sempre bene in qualunque occasione). Il giallo burro – prima citato – è, invece, una valida alternativa per chi ha la pelle un po’ abbronzata e vuole risaltarla in questi giorni autunnali. Bellissimo anche il caramello, che rappresenta un’alternativa chic con la sua dolce tonalità.

Moda tailleur, i colori come blu navy, rosso, bordeaux, nero, verde sottobosco, grigio e rosa pastello

Anche il rosso Natale è protagonista, adatto a un look che anticipa – per l’appunto – il periodo delle feste, soprattutto nella sua sfumatura bordeaux. Il blu navy, poi, rappresenta una seconda alternativa al nero quando si tratta di occasioni formali. Il nero, comunque, è un evergreen che non può mai mancare e che ha, comunque, un posto d’onore quando si parla di outfit.

Che dire, poi del verde sottobosco? Un colore che richiama proprio la natura autunnale, elegante e perfetto – come il black – anche per i look chic e formali, oltre che per quelli casual. Infine, sono da segnalare l’intramontabile grigio che sta bene su tutto e il rosa pastello – che, a quanto pare, non è un’esclusiva del tailleur primavera-estate – tra i colori must-have autunnali.