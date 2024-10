Tagli capelli corti: le tendenze per l’autunno e l’inverno

Di tendenza nella stagione autunnale-invernale, il taglio di capelli corti è un evergreen amato dalle donne. Diverse le idee che ispirano.

Durante la stagione autunnale e la stagione invernale, ci sono alcuni tagli di capelli che saranno tra i più gettonati. Evergreen da sempre amati, sono i tagli di capelli corti. Si tratta, infatti, di acconciature che non perdono mai il loro fascino e che possono essere considerate davvero intramontabili.

Amatissimi anche dalle star che li sfoggiano su red carpet e set, sono la scelta perfetta per chi desidera una chioma che gridi “novità”! Se siete alla ricerca di un nuovo look per darci un taglio nel vero senso della parola, qui potreste trovare la giusta ispirazione per farlo. Scopriamo insieme quali sono le tendenze per l’autunno e l’inverno in merito ai tagli di capelli corti.

Tagli di capelli corti, scalati e sfilati: le varianti del caschetto

Il caschetto, in tutte le sue varianti, continua a essere il re indiscusso. Sembra, infatti, che riesca proprio a incontrare il gusto di tutte. Con frangia a tendina corposa e piena o senza, riccio o liscio, poco importa perché piace e parecchio! Il Razor Bob, ad esempio – sfoggiato anche da Lily Collins – è sofisticato, corto e vanta un taglio netto delle punte. È possibile portarlo liscio o con un leggero movimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@jacobschwartzhair)



Il Bob classico è un evergreen, grazie alla sua versatilità. Riesce ad adattarsi a ogni tipologia di viso e non richiede, fortunatamente, particolare manutenzione, oltre a poter essere personalizzato come si vuole. Altrettanto interessante è il caschetto destrutturato che, con un tocco moderno ed elegante, risulta veramente accattivante: vanta contorni netti, che riescono a mettere in risalto gli zigomi.

Anche il Mullet si sposa perfettamente con visi spigolosi e ovalizzati, incorniciando e ammorbidendo. Essendo un taglio asimmetrico, le cose sono due: si può amare o si può odiare! Da provare in versione con frangia, per un look messy.

Pixie Cut, Shag e Bixie per una chioma autunnale-invernale

Il Pixie Cut è un taglio che non passa mai di moda: la versione vaporosa è davvero glam. Si tratta di un taglio che si adatta a diverse forme del viso – soprattutto quella ovale – proprio perché enfatizza i lineamenti. È possibile, inoltre, giocare con i ciuffi lateralmente, sulla fronte o con una frangia vera e propria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Briana Cisneros (@brianacisneros)



Infine, ci sono lo Shag corto e il Bixie. Il primo è per chi desidera un taglio corto, senza orare particolarmente: scalatura netta e ciocche che cadono sul viso, per un taglio particolarmente dinamico. Per quanto riguarda il Bixie, è lungo fino alla nuca e caratterizzato da ciuffo e frangetta: ottimo per visi tondeggianti e per addolcire degli zigomi un po’ sporgenti, è possibile fare una scalatura sulla parte alta della testa e personalizzarlo in modo leggero e sfilato.